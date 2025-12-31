https://ria.ru/20251231/prezident-2065807404.html
Белый дом объявил о новогодней вечеринке Трампа
Белый дом объявил о новогодней вечеринке Трампа
Белый дом объявил о новогодней вечеринке Трампа
Президент США Дональд Трамп проведет вечеринку в канун Нового года, сообщил Белый дом.
в мире
сша
дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
