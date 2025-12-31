Рейтинг@Mail.ru
Белый дом объявил о новогодней вечеринке Трампа - РИА Новости, 31.12.2025
07:17 31.12.2025
Белый дом объявил о новогодней вечеринке Трампа
Президент США Дональд Трамп проведет вечеринку в канун Нового года, сообщил Белый дом. РИА Новости, 31.12.2025
2025
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет вечеринку в канун Нового года, сообщил Белый дом.
"Президент присутствует на вечеринке в канун Нового года", - говорится в расписании Трампа на среду.
Мероприятие начнется в 19.30 времени восточного побережья США (03.30 мск 1 января).
Как указывает Белый дом, пресс-пул журналистов будет присутствовать на мероприятии.
На первое число в графике Трампа пока нет мероприятий, говорится в расписании.
