График работы соцучреждений Москвы изменится в новогодние праздники

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. График работы социальных учреждений Москвы изменен на период новогодних праздников.

Так, поликлиники для взрослых открыты с 31 декабря по 8 января и 11 января - с 9.00 до 16.00, 9 и 10 января - с 9.00 до 18.00. Кабинеты дежурного врача - во все дни в часы работы медицинской организации.

Кроме того, детские поликлиники будут принимать пациентов 9 и 10 января - с 9.00 до 15.00. Помощь на дому будет оказываться ежедневно с 31 декабря по 11 января с 9.00 до 15.00. Травматологические отделения - с 8.00 до 22.00. Молочно-раздаточные пункты как обычно - с 6.30 до 15.00. Женские консультации работают по следующему расписанию: 31 декабря и 11 января - с 9.00 до 16.00, с 1 по 8 января с 9.00 до 16.00 - только женские консультации, в которых 10 и более участков, 9 и 10 января - по графику субботы, с 9.00 до 18.00.

Также районные центры госуслуг "Мои документы" открыты для посетителей 31 декабря с 08.00 до 18.00, флагманские офисы - с 10.00 до 18.00, а 1 и 7 января заявителей принимать не будут. Одиннадцать дежурных центров госуслуг откроются 2 января, сотрудники примут посетителей с 11.00 до 18.00. С 3 по 6 января, а также 8 января дежурные офисы будут работать с 10.00 до 18.00. Дежурные центры будут оказывать услуги только по регистрации рождения (в том числе с одновременным установлением отцовства), смерти, выдаче справки об участии в специальной военной операции, а также по предоставлению доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru. С 9 января районные и флагманские офисы "Мои документы" возвращаются к работе в обычном режиме.

Помимо этого, 31 декабря дворцы бракосочетания № 1 и 4 работают до 17.00, с 1 по 4 января - выходные дни. Зарегистрировать брак 5 января по ранее поданным заявлениям можно будет в Митинском дворце бракосочетания и Дворце бракосочетания № 3, а 6 января - в Кутузовском и Шипиловском дворцах бракосочетания.

Седьмого января, которое традиционно остается самым популярным днем для регистрации брака в январские праздники, церемонии пройдут в Таганском дворце бракосочетания и Дворце бракосочетания "Южное Бутово". Дворцы бракосочетания № 1 и 4 ждут столичные пары с 9 января. С 10 января все дворцы бракосочетания Москвы будут работать в обычном режиме.

Центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", семейные центры и реабилитационные учреждения с 31 декабря по 11 января закрыты. Центры московского долголетия также ушли на каникулы до 11 января включительно.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей с 31 декабря по 9 января принимать не будет, но с 2 по 9 января с 09.00 до 19.00 здесь будет открыт пункт выдачи новогодних подарков для семей участников специальной военной операции. С 10 января центр снова заработает по обычному графику.

Ветеринарные клиники 31 декабря откроются по своему обычному графику, но закроются на два часа раньше - в 19.00. Первого января все ветклиники (кроме некоторых ветучастков) начнут работу в 12.00, а закроются уже по обычному графику - в 20.00 и 21.00.