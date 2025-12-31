Рейтинг@Mail.ru
График работы соцучреждений Москвы изменится в новогодние праздники - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/prazdniki-2065788342.html
График работы соцучреждений Москвы изменится в новогодние праздники
График работы соцучреждений Москвы изменится в новогодние праздники - РИА Новости, 31.12.2025
График работы соцучреждений Москвы изменится в новогодние праздники
График работы социальных учреждений Москвы изменен на период новогодних праздников. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T01:01:00+03:00
2025-12-31T01:01:00+03:00
общество
москва
главархив
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590512170_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_b4908a77a07b1f022f0635da2416a7ce.jpg
https://ria.ru/20251230/novyygod-2063635436.html
https://ria.ru/20251226/teleprogramma-na-novyj-god-2026-2064886506.html
https://ria.ru/20251225/issledovanie-2064485137.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590512170_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_b46de3083265db1abd57d8156a82b072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, главархив, новый год
Общество, Москва, Главархив, Новый год
График работы соцучреждений Москвы изменится в новогодние праздники

График работы соцучреждений Москвы изменен на период новогодних праздников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНовогодняя елка на Манежной площади в Москве
Новогодняя елка на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Новогодняя елка на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. График работы социальных учреждений Москвы изменен на период новогодних праздников.
Так, поликлиники для взрослых открыты с 31 декабря по 8 января и 11 января - с 9.00 до 16.00, 9 и 10 января - с 9.00 до 18.00. Кабинеты дежурного врача - во все дни в часы работы медицинской организации.
Москва - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Куда пойти на Новый год: самые неожиданные праздничные шоу 2025-2026
Вчера, 15:20
Кроме того, детские поликлиники будут принимать пациентов 9 и 10 января - с 9.00 до 15.00. Помощь на дому будет оказываться ежедневно с 31 декабря по 11 января с 9.00 до 15.00. Травматологические отделения - с 8.00 до 22.00. Молочно-раздаточные пункты как обычно - с 6.30 до 15.00. Женские консультации работают по следующему расписанию: 31 декабря и 11 января - с 9.00 до 16.00, с 1 по 8 января с 9.00 до 16.00 - только женские консультации, в которых 10 и более участков, 9 и 10 января - по графику субботы, с 9.00 до 18.00.
Также районные центры госуслуг "Мои документы" открыты для посетителей 31 декабря с 08.00 до 18.00, флагманские офисы - с 10.00 до 18.00, а 1 и 7 января заявителей принимать не будут. Одиннадцать дежурных центров госуслуг откроются 2 января, сотрудники примут посетителей с 11.00 до 18.00. С 3 по 6 января, а также 8 января дежурные офисы будут работать с 10.00 до 18.00. Дежурные центры будут оказывать услуги только по регистрации рождения (в том числе с одновременным установлением отцовства), смерти, выдаче справки об участии в специальной военной операции, а также по предоставлению доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru. С 9 января районные и флагманские офисы "Мои документы" возвращаются к работе в обычном режиме.
Помимо этого, 31 декабря дворцы бракосочетания № 1 и 4 работают до 17.00, с 1 по 4 января - выходные дни. Зарегистрировать брак 5 января по ранее поданным заявлениям можно будет в Митинском дворце бракосочетания и Дворце бракосочетания № 3, а 6 января - в Кутузовском и Шипиловском дворцах бракосочетания.
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Что посмотреть по ТВ на Новый год 2026
26 декабря, 14:36
Седьмого января, которое традиционно остается самым популярным днем для регистрации брака в январские праздники, церемонии пройдут в Таганском дворце бракосочетания и Дворце бракосочетания "Южное Бутово". Дворцы бракосочетания № 1 и 4 ждут столичные пары с 9 января. С 10 января все дворцы бракосочетания Москвы будут работать в обычном режиме.
Центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", семейные центры и реабилитационные учреждения с 31 декабря по 11 января закрыты. Центры московского долголетия также ушли на каникулы до 11 января включительно.
Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей с 31 декабря по 9 января принимать не будет, но с 2 по 9 января с 09.00 до 19.00 здесь будет открыт пункт выдачи новогодних подарков для семей участников специальной военной операции. С 10 января центр снова заработает по обычному графику.
Ветеринарные клиники 31 декабря откроются по своему обычному графику, но закроются на два часа раньше - в 19.00. Первого января все ветклиники (кроме некоторых ветучастков) начнут работу в 12.00, а закроются уже по обычному графику - в 20.00 и 21.00.
С 31 декабря по 11 января читальные залы Главархива Москвы не работают. Посетить их снова можно будет с 12 декабря (с 09.30).
Девочка наряжает новогоднюю ель - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Исследование показало, сколько россиян останутся дома на Новый год
25 декабря, 01:40
 
ОбществоМоскваГлавархивНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала