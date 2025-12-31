Рейтинг@Mail.ru
В России начинаются новогодние праздники - РИА Новости, 31.12.2025
00:06 31.12.2025 (обновлено: 00:39 31.12.2025)
В России начинаются новогодние праздники
В России начинаются новогодние праздники - РИА Новости, 31.12.2025
В России начинаются новогодние праздники
В России начинаются новогодние праздники продолжительностью в 12 дней. РИА Новости, 31.12.2025
общество
россия
новый год
работа
выходные
общество, россия, новый год, работа, выходные
Общество, Россия, Новый год, Работа, Выходные
В России начинаются новогодние праздники

В России начались новогодние праздники на 12 дней

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Новогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Новогодняя елка. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России начинаются новогодние праздники продолжительностью в 12 дней.
Россияне отдохнут с 31 декабря по 11 января включительно.
Период с 1 по 8 января относится к числу официальных праздничных дней в стране.
Согласно постановлению правительства о переносе выходных в 2025 году, выходной с 5 января перенесли на 31 декабря 2025 года, а с 3 января — на 9-е. Таким образом нерабочими стали 12 дней подряд.
Заголовок открываемого материала