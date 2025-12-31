https://ria.ru/20251231/prazdniki-2065785245.html
В России начинаются новогодние праздники
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России начинаются новогодние праздники продолжительностью в 12 дней.
Россияне отдохнут с 31 декабря по 11 января включительно.
Период с 1 по 8 января относится к числу официальных праздничных дней в стране.
Согласно постановлению правительства о переносе выходных в 2025 году, выходной с 5 января перенесли на 31 декабря 2025 года, а с 3 января — на 9-е. Таким образом нерабочими стали 12 дней подряд.