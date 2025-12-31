В России начинаются новогодние праздники

Период с 1 по 8 января относится к числу официальных праздничных дней в стране.

Согласно постановлению правительства о переносе выходных в 2025 году, выходной с 5 января перенесли на 31 декабря 2025 года, а с 3 января — на 9-е. Таким образом нерабочими стали 12 дней подряд.