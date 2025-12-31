Психолог назвала допустимым желание встретить Новый год в одиночестве

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Человек может принять решение встретить Новый год без кого-либо, чтобы переосмыслить жизнь, перезагрузиться или сделать паузу в отношениях, это допустимый поступок, сообщила РИА Новости директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина.

"Человек может принимать решение на этот праздник остаться одному. И ему это нужно, может быть, совершенно для разных целей, и в том числе переосмыслить, перезагрузиться, сделать паузу в отношениях. И само по себе это не противопоказание", - рассказала Никишина

Однако, по словам эксперта, встречать Новый год одному и встречать праздник в одиночестве - это не одно и то же. Одиночество как чувство можно испытывать, даже когда находишься в компании людей. Человеку стоит разобраться, с чем связано такое состояние и как от него можно избавиться.