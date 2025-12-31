Рейтинг@Mail.ru
Психолог назвала допустимым желание встретить Новый год в одиночестве - РИА Новости, 31.12.2025
05:19 31.12.2025
Психолог назвала допустимым желание встретить Новый год в одиночестве
Психолог назвала допустимым желание встретить Новый год в одиночестве - РИА Новости, 31.12.2025
Психолог назвала допустимым желание встретить Новый год в одиночестве
Человек может принять решение встретить Новый год без кого-либо, чтобы переосмыслить жизнь, перезагрузиться или сделать паузу в отношениях, это допустимый... РИА Новости, 31.12.2025
общество
вера никишина (психолог)
новый год
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
общество, вера никишина (психолог), новый год
Общество, Вера Никишина (психолог), Новый год
Психолог назвала допустимым желание встретить Новый год в одиночестве

РИА Новости: человек может встречать Новый год один, чтобы перезагрузиться

© Фото : Unsplash/Eugene ZhyvchikПразднование Нового Года
Празднование Нового Года - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Unsplash/Eugene Zhyvchik
Празднование Нового Года. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Человек может принять решение встретить Новый год без кого-либо, чтобы переосмыслить жизнь, перезагрузиться или сделать паузу в отношениях, это допустимый поступок, сообщила РИА Новости директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина.
"Человек может принимать решение на этот праздник остаться одному. И ему это нужно, может быть, совершенно для разных целей, и в том числе переосмыслить, перезагрузиться, сделать паузу в отношениях. И само по себе это не противопоказание", - рассказала Никишина.
Однако, по словам эксперта, встречать Новый год одному и встречать праздник в одиночестве - это не одно и то же. Одиночество как чувство можно испытывать, даже когда находишься в компании людей. Человеку стоит разобраться, с чем связано такое состояние и как от него можно избавиться.
"Прожить в одиночестве праздник не проблема, он начинается и заканчивается, а чувство остается. Значительно больше вопросов к самому этому чувству, и что дальше с этим делать. Сам оно не рассосется, оно не уйдет и не покинет", - заключила представитель Пироговского университета.
ОбществоВера Никишина (психолог)Новый год
 
 
