Психолог назвала допустимым желание встретить Новый год в одиночестве
Человек может принять решение встретить Новый год без кого-либо, чтобы переосмыслить жизнь, перезагрузиться или сделать паузу в отношениях, это допустимый... РИА Новости, 31.12.2025
общество
вера никишина (психолог)
новый год
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Человек может принять решение встретить Новый год без кого-либо, чтобы переосмыслить жизнь, перезагрузиться или сделать паузу в отношениях, это допустимый поступок, сообщила РИА Новости директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина.
"Человек может принимать решение на этот праздник остаться одному. И ему это нужно, может быть, совершенно для разных целей, и в том числе переосмыслить, перезагрузиться, сделать паузу в отношениях. И само по себе это не противопоказание", - рассказала Никишина
.
Однако, по словам эксперта, встречать Новый год одному и встречать праздник в одиночестве - это не одно и то же. Одиночество как чувство можно испытывать, даже когда находишься в компании людей. Человеку стоит разобраться, с чем связано такое состояние и как от него можно избавиться.
"Прожить в одиночестве праздник не проблема, он начинается и заканчивается, а чувство остается. Значительно больше вопросов к самому этому чувству, и что дальше с этим делать. Сам оно не рассосется, оно не уйдет и не покинет", - заключила представитель Пироговского университета.