"Совершенная случайность". Чем удивляли новогодние поздравления президента

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Новогоднее обращение первого лица государства — такая же часть праздника, как елка, салат оливье и шампанское. Традиция в этом году отмечает очередной юбилей, несмотря на то, что соблюдали ее далеко не всегда. Как поздравляли россиян, когда все шло не по плану, — в материале РИА Новости.

Родина была у всех одна

В декабре 1991 года большинство населения не было уверено практически ни в чем. Даже кто будет поздравлять страну с Новым годом, оставалось загадкой. Одни полагали — Михаил Горбачев. Другие — Борис Ельцин. Но первый уже находился не у власти, ведь СССР распался еще 25 декабря. Второй же возглавлял Российскую Федерацию, а трансляция шла по всему СНГ, потому обращение президента России выглядело не очень уместно.

В итоге поздравление вышло неожиданным для всех. Бывший Союз встречал 1992-й под речь сатирика Михаила Задорнова.

"Мы поздравляем всех бывших граждан СССР. Да, СССР больше нет, но есть наша родина. Можно разделить родину на несколько государств, но родина у нас одна. Независящая от границ. Я предлагаю поднять наши бокалы за нашу родину. С Новым годом, друзья!" — завершил обращение юморист.

Задорнов говорил на минуту дольше положенного, из-за чего бой курантов впервые прозвучал в эфире с запозданием. Поздравление было по большей части импровизацией, ведь произошла "совершенная случайность". Артист готовился к выступлению на "Голубом огоньке", когда глава телерадиокомпании "Останкино" Егор Яковлев неожиданно заявил ему: записывать обращение c Ельциным "неудобно".

"Вы уж поздравьте как-то… Вы же умеете слова складывать", — просил Яковлев. Задорнов понимал всю сложность, но согласился. Поздравление вышло в свойственном сатирику ироничном ключе. К сожалению, полный оригинал записи не сохранился — почему-то все удалили практически сразу.

К слову, Ельцин накануне все же обращался к россиянам. Но его выступление вышло за два дня до Нового года и было в большей степени не поздравительным, а декларативным. Президент подвел итоги 1991 года, рассказал о переходе к рыночной экономике и либерализации цен. К поздравлениям непосредственно перед курантами вернулись только два года спустя.

"Эффект Ельцина"

В последующие годы руководителям страны еще было чем удивить россиян в канун праздника. За пять минут до 1995-го Ельцин появился не только на фоне новогодней елки, но и с бокалом шампанского в руке, чего не позволяли себе предшественники.

Пожалуй, самый запоминающийся случай в истории президентских обращений произошел 31 декабря 1999 года. Неожиданно выступление Ельцина запустили днем, но более удивительным стало его содержание.

"Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. <…> Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку", — заявил Ельцин.

В последней речи он попросил у россиян прощения за то, что "не оправдал некоторых надежд". В народ ушла фраза: "Я устал. Я ухожу". На самом деле Ельцин этого не говорил. В действительности первый президент произнес: "Я ухожу. Я сделал все, что мог". Сработал так называемый эффект Манделы, когда разные люди помнят то, чего в реальности не происходило. Правда, слова про усталость присутствовали в первой версии текста обращения, но их вычеркнули по совету Валентина Юмашева.

Уходя, Ельцин объявил, что назначил исполняющим обязанности главы государства председателя правительства Владимира Путина. Именно он и поздравил граждан за несколько минут до начала 2000 года.

© Скриншот с видео Новогоднее обращение Владимира Путина 31 декабря 1999 года © Скриншот с видео Новогоднее обращение Владимира Путина 31 декабря 1999 года

Первая колея

А вообще все началось более полувека назад. "Восьмую пятилетку" 1966-1970 годов в народе прозвали "золотой". Дело было не только в высоких показателях сухой статистики. Качество жизни вышло на новый уровень. Советские граждане из бараков и коммуналок постепенно переселялись в многоэтажки, где практически в каждой квартире особое место занимал телевизор.

Советское руководство решило, что теперь можно обращаться к стране не только по радио и в газетах. Так, в телепрограмме на 31 декабря 1970 года на 23:50 появилась загадочная передача: "С Новым годом, товарищи! Поздравление советскому народу". Кто будет поздравлять — не раскрывалось.

Брежнев уже шесть лет занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, но культ "дорогого и любимого Леонида Ильича" еще только складывался и пока он был скорее "первым среди равных". Не меньшие основания на роль поздравителя имел и глава правительства Алексей Косыгин, и де-юре "советский президент" — председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный.

Однако по каким-то соображениям накануне 1971-го вся советская страна увидела на экранах именно Брежнева.

"Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья! Идут последние минуты 1970 года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением", — начал генсек.

В первом в отечественной истории новогоднем телеобращении были упомянуты международные успехи "борьбы за мир и социализм", достижения успешно завершенной пятилетки, сотни введенных в строй предприятий, построенные магистрали и новые города. Отдельно Брежнев отметил науку — именно в 1970-м советский "Луноход-1" проложил "первую колею" на лунной поверхности.

Генсек уложился в восемь с половиной минут, установив одну из главных новогодних традиций.

Никто не ожидал

Впрочем, все возникло не на пустом месте. Первым, кто выступил с новогодней речью, был "всесоюзный староста" — председатель ЦИК СССР Михаил Калинин. Его радиообращение прозвучало ровно 90 лет назад — 31 декабря 1935 года, правда, адресовано было советским полярникам, а не всему народу.

В 1941-м Калинин обратился уже ко всем жителям СССР. А сразу после его речи накануне 1944 года впервые прозвучал гимн Советского Союза за авторством Александра Александрова, Сергея Михалкова и Эль-Регистана. Иосиф Сталин по случаю Нового года по радио не выступал. Не было обращений и Никиты Хрущева. Вплоть до Брежнева руководство страны обходилось поздравлениями в газетах от имени ЦК.

Из-за проблем со здоровьем в последние годы Брежнев пропускал новогодние эфиры, поручая поздравлять народ диктору Игорю Кириллову. Другие генсеки, Юрий Андропов и Константин Черненко, вообще не выступали с поздравлениями. Традиция вернулась только при Горбачеве.

"Новое мышление" и политика разрядки привели к потеплению отношений между СССР и США настолько, что новый, 1988 год американцы встречали, заслушав речь Горбачева, а советские граждане — президента Рональда Рейгана, еще недавно называвшего Советский Союз "империей зла".