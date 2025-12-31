Посол прокомментировал заявку США на добычу ресурсов в Тихом океане

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Сведения, что компания из США весной на основе законов страны начала подачу заявки для добычи ресурсов в не принадлежащей Штатам части Тихого Океана, вызвали большую тревогу, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Ямайке и полномочный представитель страны при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергей Петрович.
"Большую тревогу (среди стран в МОМД – ред.) вызвало сообщение о начале процесса подачи весной текущего года заявки на коммерческую добычу на основе внутреннего законодательства США (Закон о твердых минеральных ресурсах глубоководного морского дна 1980 года) американской компанией The Metals Company USA LLC, являющейся дочерней структурой канадской The Metals Company Inc.", - сказал он агентству.
Собеседник уточнил, что речь идет о разработке минеральных ресурсов – полиметаллических железомарганцевых конкреций – в районе зоны Кларион-Клиппертон в Тихом океане.
"Такие шаги коммерческой компании вкупе с апрельским исполнительным указом президента США Дональда Трампа "О развитии добычи критически важных морских минералов и ресурсов Америки" (Unleashing America"s Offshore Critical Minerals and Resources) ведут к последовательной эрозии создававшегося десятилетиями международно-правового режима глубоководной деятельности в районе (дно морей и океанов, а также его недра вне юрисдикции какого-либо государства – ред.)", - подчеркнул дипломат.
Зона Кларион-Клиппертон находится в восточной части Тихого океана - за пределами юрисдикции США и других государств. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, это делает ее частью Района, упомянутого собеседником агентства. Из Конвенции следует, что права на ресурсы Района принадлежат всему человечеству, от чьего имени действует МОМД. Ни одно государство и ни одна компания не могут присваивать какую-либо часть ресурсов, а их добыча требует согласования с МОМД, гласит также Конвенция.
Соединенные Штаты, в отличие от большинства государств мира, до сих пор не ратифицировали Конвенцию. В июле 2025 года глава делегации США, страны-наблюдателя в МОМД, Грег О"Брайен заявил, что Вашингтон считает обязательными для всех государств те пункты Конвенции, которые касаются "традиционного" использования океана, например, положения о свободе судоходства. В то же время американская сторона полагает, что часть Конвенции, посвященная Району и деятельности в нем, не отражает "общепринятые" нормы международного права, а США, не будучи участником Конвенции, не обязаны следовать этим положениям, указал О"Брайен.