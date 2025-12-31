Посол прокомментировал заявку США на добычу ресурсов в Тихом океане

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Сведения, что компания из США весной на основе законов страны начала подачу заявки для добычи ресурсов в не принадлежащей Штатам части Тихого Океана, вызвали большую тревогу, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Ямайке и полномочный представитель страны при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергей Петрович.