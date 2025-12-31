Рейтинг@Mail.ru
Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом
13:51 31.12.2025 (обновлено: 13:58 31.12.2025)
Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом
Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом
Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом

Временный поверенный в делах США в России поздравил ее жителей с праздником

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Временный поверенный в делах США в РФ Дуглас Дайкхаус поздравил россиян с наступающим Новым годом.
"Дорогие друзья, с наступающим Новым годом!" - сказал он по-русски в обращении, размещенном в Telegram-канале американского посольства.
Дайкхаус передал искренние поздравления россиянам от имени американского народа и пожелал здоровья, мира и благополучия в новом году.
"Американцы и россияне разделяют глубокие традиции стойкости, творчества и любви к своей Родине. Эти общие нити могут служить основой для построения более мирного будущего", - подчеркнул он.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поздравил Трампа с Новым годом
30 декабря 2025, 12:02
 
