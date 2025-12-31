https://ria.ru/20251231/posol-2065838856.html
Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом
Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2025
Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом
31.12.2025
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости.
Временный поверенный в делах США в РФ Дуглас Дайкхаус поздравил
россиян с наступающим Новым годом.
"Дорогие друзья, с наступающим Новым годом!" - сказал он по-русски в обращении, размещенном в Telegram-канале американского посольства.
Дайкхаус передал искренние поздравления россиянам от имени американского народа и пожелал здоровья, мира и благополучия в новом году.
"Американцы и россияне разделяют глубокие традиции стойкости, творчества и любви к своей Родине. Эти общие нити могут служить основой для построения более мирного будущего", - подчеркнул он.