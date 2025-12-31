Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Временный поверенный в делах США в РФ Дуглас Дайкхаус Временный поверенный в делах США в РФ Дуглас Дайкхаус поздравил россиян с наступающим Новым годом.

"Дорогие друзья, с наступающим Новым годом!" - сказал он по-русски в обращении, размещенном в Telegram-канале американского посольства.

Дайкхаус передал искренние поздравления россиянам от имени американского народа и пожелал здоровья, мира и благополучия в новом году.