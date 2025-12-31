Национализация NIS противоречит соглашению, заявил российский посол

БЕЛГРАД, 31 дек – РИА Новости. Возможность национализации "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США противоречила бы межправсоглашению РФ и Сербии о сотрудничестве в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.