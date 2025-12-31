Национализация NIS противоречит соглашению, заявил российский посол

БЕЛГРАД, 31 дек – РИА Новости. Возможность национализации "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США противоречила бы межправсоглашению РФ и Сербии о сотрудничестве в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Президент РФ об этом сказал в ходе прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос, что имеется соглашение 2008 года о сотрудничестве между Россией и Сербией в нефтегазовой сфере, и мы должны быть также в рамках этого соглашения. Это тоже важно. Поэтому какие-то импульсивные... вот сейчас провести национализацию, и все. Это вряд ли возможно", - сказал глава российского диппредставительства и подчеркнул, что решение по NIS должно соответствовать духу отношений Москвы и Белграда и в целом отвечать упомянутому соглашению.
