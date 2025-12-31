Рейтинг@Mail.ru
Национализация NIS противоречит соглашению, заявил российский посол
07:53 31.12.2025 (обновлено: 08:17 31.12.2025)
Национализация NIS противоречит соглашению, заявил российский посол
Возможность национализации "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США противоречила бы межправсоглашению РФ и Сербии о сотрудничестве в сфере... РИА Новости, 31.12.2025
в мире
россия
сербия
сша
александр боцан-харченко
нефтяная индустрия сербии
санкции в отношении россии
в мире, россия, сербия, сша, александр боцан-харченко, нефтяная индустрия сербии, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Сербия, США, Александр Боцан-Харченко, Нефтяная индустрия Сербии, Санкции в отношении России
Рабочие на предприятии компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS)
БЕЛГРАД, 31 дек – РИА Новости. Возможность национализации "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США противоречила бы межправсоглашению РФ и Сербии о сотрудничестве в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Президент РФ об этом сказал в ходе прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос, что имеется соглашение 2008 года о сотрудничестве между Россией и Сербией в нефтегазовой сфере, и мы должны быть также в рамках этого соглашения. Это тоже важно. Поэтому какие-то импульсивные... вот сейчас провести национализацию, и все. Это вряд ли возможно", - сказал глава российского диппредставительства и подчеркнул, что решение по NIS должно соответствовать духу отношений Москвы и Белграда и в целом отвечать упомянутому соглашению.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Вучич готов читать Пушкина вслух после снятия санкций против NIS
30 декабря 2025, 20:12
 
