В Китае оценили последствия атаки Киева на резиденцию Путина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 31.12.2025
В Китае оценили последствия атаки Киева на резиденцию Путина
Недавняя атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина дает РФ в будущем основание занять более жесткую позицию в переговорах по вопросам... РИА Новости, 31.12.2025
В Китае оценили последствия атаки Киева на резиденцию Путина

Лю Цзюнь: атака ВСУ на резиденцию Путина негативно повлияет на мирные переговоры

Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Недавняя атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина дает РФ в будущем основание занять более жесткую позицию в переговорах по вопросам определения линии прекращения огня и мер безопасности, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь.
"Атака украинских беспилотников по резиденции президента России, несомненно, окажет значительное негативное влияние на продолжающиеся сложные мирные переговоры. Атака произошла сразу после того, как руководители США и Украины в Мар-а-Лаго достигли консенсуса по некоторым пунктам мирного плана, и обвинение в нападении немедленно бросило тень на переговорный процесс", - заявил Лю Цзюнь.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Альтернативы нет. О чем предупредили мировые лидеры после атаки на Валдай
30 декабря 2025, 14:35
Хотя Россия заявила, что не выйдет из переговоров, отметил эксперт, она охарактеризовала действия Киева как "государственный терроризм" и намерена "пересмотреть" свою позицию по украинскому вопросу.
«
"Это дает России основание занять в будущем более жесткую позицию по таким вопросам, как определение линии прекращения огня и меры безопасности", - добавил он.
С точки зрения боевых действий, указал аналитик, сама атака украинских БПЛА продолжает тенденцию ударов вглубь российской территории. Он добавил, что несмотря на то, что атака практически не причинила физического ущерба, ее символическое значение и психологическое воздействие значительно перевесили тактические последствия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Москва ответила на покушение на Путина
Вчера, 08:00
По его словам, признание резиденции главы государства целью атаки побудит Россию вложить больше ресурсов в укрепление своих внутренних систем противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также послужит основанием для крупномасштабного ответного удара.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
 
