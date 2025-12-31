В Радоме несколько поляков избили украинца

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В польском городе Радом несколько поляков избили гражданина Украины, при этом оскорбляя его по национальному признаку, заявил в среду украинский посол в Польше Василий Боднар.
"В городе Радом, Республика Польша, гражданин Украины стал жертвой группового нападения после бытового инцидента, урегулированного без привлечения полиции. Несмотря на это, к нему было применено физическое насилие, а во время нападения раздавались оскорбительные высказывания, связанные с его национальным происхождением. В результате избиения он получил тяжелые телесные повреждения и находится в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном на странице украинского посла в социальной сети Facebook*.
Посол не уточнил, какой именно инцидент произошел между поляками и украинцем до драки. Боднар заявил, что рассчитывает на проведение непредвзятого расследования и привлечение виновных к ответственности.
Ранее сотрудник организации "Украинский Дом" Александр Пестряков, помогающей украинским мигрантам в Польше, заявил, что все больше украинцев в Польше жалуются на нападки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
