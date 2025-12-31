Герасимов оценил темпы создания полосы безопасности в двух областях

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Темпы расширения полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях возросли в декабре, освобождены семь населенных пунктов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В текущем месяце темпы по расширению полосы безопасности возросли. Освобождены семь населенных пунктов", - сказал Герасимов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.