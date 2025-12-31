https://ria.ru/20251231/politika-2065806249.html
Главы правительств России и Китая обменялись новогодними поздравлениями
Главы правительств России и Китая обменялись новогодними поздравлениями - РИА Новости, 31.12.2025
Главы правительств России и Китая обменялись новогодними поздравлениями
Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин в среду обменялись новогодними поздравлениями, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 31.12.2025
