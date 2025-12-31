Рейтинг@Mail.ru
07:04 31.12.2025
Главы правительств России и Китая обменялись новогодними поздравлениями
Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин в среду обменялись новогодними поздравлениями, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 31.12.2025
в мире, китай, россия, ли цян, михаил мишустин
Главы правительств России и Китая обменялись новогодними поздравлениями

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Ханчжоу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Ханчжоу. Архивное фото
ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин в среду обменялись новогодними поздравлениями, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин обменялись новогодними поздравлениями", - говорится в сообщении телеканала.
Ли Цян отметил, что под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху продолжают углубляться.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая
В миреКитайРоссияЛи ЦянМихаил Мишустин
 
 
