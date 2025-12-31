Юг России в новогоднюю ночь накроют снегопады

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Настоящая "русская зима" со снегопадом и температурой воздуха до минус 15 градусов ждет жителей Юга России в новогоднюю ночь, рассказал РИА Новости представитель Северо-Кавказского гидрометцентра.

"Начиная с западных районов округа со 2 января начнется постепенное потепление", - отметили в гидрометцентре. Так, температура воздуха на побережье днем прогреется до плюс 7 градусов. В ряде регионов, в том числе Ростовской, Волгоградской областях, ожидаются туманы и гололедица.