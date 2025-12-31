https://ria.ru/20251231/pogoda-2065791850.html
Юг России в новогоднюю ночь накроют снегопады
Юг России в новогоднюю ночь накроют снегопады - РИА Новости, 31.12.2025
Юг России в новогоднюю ночь накроют снегопады
Настоящая "русская зима" со снегопадом и температурой воздуха до минус 15 градусов ждет жителей Юга России в новогоднюю ночь, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T01:53:00+03:00
2025-12-31T01:53:00+03:00
2025-12-31T01:54:00+03:00
общество
краснодарский край
республика адыгея
волгоградская область
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597811402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_428be68db3256f96ed16e1125c5520f4.jpg
https://ria.ru/20251231/morozy-2065788207.html
https://ria.ru/20251229/pogoda-2065469301.html
краснодарский край
республика адыгея
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597811402_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a9f243f234c2d3e99580ca89df0a389e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, республика адыгея, волгоградская область, новый год
Общество, Краснодарский край, Республика Адыгея, Волгоградская область, Новый год
Юг России в новогоднюю ночь накроют снегопады
РИА Новости: до минус 15 градусов ожидается на юге России в новогоднюю ночь
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Настоящая "русская зима" со снегопадом и температурой воздуха до минус 15 градусов ждет жителей Юга России в новогоднюю ночь, рассказал РИА Новости представитель Северо-Кавказского гидрометцентра.
"В новогоднюю ночь местами по Южному федеральному округу ожидаются осадки в виде снега. В районе Сочи
, Краснодарского края
, Адыгеи
- очень сильные осадки", - сказал собеседник агентства. Температура воздуха составит от минус 5 до минус 10 градусов, а при прояснениях по северной половине округа и в предгорье - до минус 15 градусов.
При этом уже в первые дни нового года в Краснодарском крае, Адыгее, Астраханской и Волгоградской областях
осадки прекратятся.
"Начиная с западных районов округа со 2 января начнется постепенное потепление", - отметили в гидрометцентре. Так, температура воздуха на побережье днем прогреется до плюс 7 градусов. В ряде регионов, в том числе Ростовской, Волгоградской областях, ожидаются туманы и гололедица.