Юг России в новогоднюю ночь накроют снегопады - РИА Новости, 31.12.2025
01:53 31.12.2025
Юг России в новогоднюю ночь накроют снегопады
Юг России в новогоднюю ночь накроют снегопады
Настоящая "русская зима" со снегопадом и температурой воздуха до минус 15 градусов ждет жителей Юга России в новогоднюю ночь, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2025
Юг России в новогоднюю ночь накроют снегопады

РИА Новости: до минус 15 градусов ожидается на юге России в новогоднюю ночь

Снегопад. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Настоящая "русская зима" со снегопадом и температурой воздуха до минус 15 градусов ждет жителей Юга России в новогоднюю ночь, рассказал РИА Новости представитель Северо-Кавказского гидрометцентра.
"В новогоднюю ночь местами по Южному федеральному округу ожидаются осадки в виде снега. В районе Сочи, Краснодарского края, Адыгеи - очень сильные осадки", - сказал собеседник агентства. Температура воздуха составит от минус 5 до минус 10 градусов, а при прояснениях по северной половине округа и в предгорье - до минус 15 градусов.
При этом уже в первые дни нового года в Краснодарском крае, Адыгее, Астраханской и Волгоградской областях осадки прекратятся.
"Начиная с западных районов округа со 2 января начнется постепенное потепление", - отметили в гидрометцентре. Так, температура воздуха на побережье днем прогреется до плюс 7 градусов. В ряде регионов, в том числе Ростовской, Волгоградской областях, ожидаются туманы и гололедица.
