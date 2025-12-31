Семья из Ростова-на-Дону встречает Новый год в поезде из-за непогоды

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Житель Ростовской области Георгий Ларченко рассказал РИА Новости, что вынужден с семьёй встречать Новый год в поезде, который застрял под Краснодаром из-за непогоды.

Адлер. По словам Ларченко, он с семьёй едет в поезде №442 из Ростова-на-Дону

"Говорят, погодные условия, ехать ещё долго, (Новый год - ред.) будем встречать в поезде. А думали, будем еще в 9 утра на месте", - сообщил РИА Новости мужчина.