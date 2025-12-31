https://ria.ru/20251231/poezd-2065887228.html
Семья из Ростова-на-Дону встречает Новый год в поезде из-за непогоды
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Житель Ростовской области Георгий Ларченко рассказал РИА Новости, что вынужден с семьёй встречать Новый год в поезде, который застрял под Краснодаром из-за непогоды.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги
, в 2.05 мск на участке между станциями "Гулькевичи" и "Отрадо-Кубанская" в Краснодарском крае
Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением "Ростов - Адлер". В Южной транспортной прокуратуре
уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
По словам Ларченко, он с семьёй едет в поезде №442 из Ростова-на-Дону
в Адлер
.
"Говорят, погодные условия, ехать ещё долго, (Новый год - ред.) будем встречать в поезде. А думали, будем еще в 9 утра на месте", - сообщил РИА Новости мужчина.
Утром в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уже заявляли, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, будут обеспечены питанием, в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.