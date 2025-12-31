Рейтинг@Mail.ru
Семья из Ростова-на-Дону встречает Новый год в поезде из-за непогоды
22:47 31.12.2025
Семья из Ростова-на-Дону встречает Новый год в поезде из-за непогоды
Семья из Ростова-на-Дону встречает Новый год в поезде из-за непогоды - РИА Новости, 31.12.2025
Семья из Ростова-на-Дону встречает Новый год в поезде из-за непогоды
Житель Ростовской области Георгий Ларченко рассказал РИА Новости, что вынужден с семьёй встречать Новый год в поезде, который застрял под Краснодаром из-за... РИА Новости, 31.12.2025
происшествия, ростовская область, краснодар, краснодарский край, северо-кавказская железная дорога, южная транспортная прокуратура
Происшествия, Ростовская область, Краснодар, Краснодарский край, Северо-Кавказская железная дорога, Южная транспортная прокуратура
Семья из Ростова-на-Дону встречает Новый год в поезде из-за непогоды

Семья из Ростова-на-Дону вынуждена встречать Новый год в поезде из-за непогоды

Поезд. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Житель Ростовской области Георгий Ларченко рассказал РИА Новости, что вынужден с семьёй встречать Новый год в поезде, который застрял под Краснодаром из-за непогоды.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 2.05 мск на участке между станциями "Гулькевичи" и "Отрадо-Кубанская" в Краснодарском крае Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением "Ростов - Адлер". В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
По словам Ларченко, он с семьёй едет в поезде №442 из Ростова-на-Дону в Адлер.
"Говорят, погодные условия, ехать ещё долго, (Новый год - ред.) будем встречать в поезде. А думали, будем еще в 9 утра на месте", - сообщил РИА Новости мужчина.
Утром в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уже заявляли, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, будут обеспечены питанием, в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.
