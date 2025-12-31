Задержка по поездам в Краснодарском крае составляет до 14 часов

КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Задержка по некоторым поездам в Краснодарском крае составляет до 14 часов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 2.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
"С опозданием идут 55 поездов (задержка по некоторым до 14 часов)", - сообщили агентству в правоохранительных органах.
Движение поездов в Краснодарском крае восстановлено, уточнил собеседник агентства. При этом, по его данным, 17 поездов, в том числе на Кубани, идут с задержкой более 8 часов, речь о станциях в станицах Белореченская, Кавказская, Тихорецкая, а также в Туапсе и Минводах.
Утром в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уже заявляли, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, будут обеспечены питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.
