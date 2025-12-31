В Краснодарском крае задерживаются 55 поездов

"В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения в настоящее время задерживаются 55 поездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги уже заявляла, что пассажиров поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, обеспечат питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.