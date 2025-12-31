Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае задерживаются 55 поездов - РИА Новости, 31.12.2025
20:21 31.12.2025 (обновлено: 23:04 31.12.2025)
В Краснодарском крае задерживаются 55 поездов
В Краснодарском крае задерживаются 55 поездов - РИА Новости, 31.12.2025
В Краснодарском крае задерживаются 55 поездов
Пятьдесят пять поездов задерживаются в Краснодарском крае в связи с аномальными снегопадами и сбоем в графике движения, сообщила "Федеральная пассажирская... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:21:00+03:00
2025-12-31T23:04:00+03:00
происшествия
краснодарский край
федеральная пассажирская компания
северо-кавказская железная дорога
ржд
краснодарский край
Новости
ru-RU
Происшествия, Краснодарский край, Федеральная пассажирская компания, Северо-Кавказская железная дорога, РЖД
В Краснодарском крае задерживаются 55 поездов

В Краснодарском крае 55 поездов задержались из-за аномальных снегопадов

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пятьдесят пять поездов задерживаются в Краснодарском крае в связи с аномальными снегопадами и сбоем в графике движения, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Как сообщила в среду пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), в 2.05 мск на участке между станциями "Гулькевичи" и "Отрадо-Кубанская" в Краснодарском крае Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам остановили пассажирский поезд №442 сообщением "Ростов - Адлер". Южная транспортная прокуратура уточнила, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
Горнолыжный курорт Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
На "Красной Поляне" спасатели высвободили юную сноубордистку из снега
Вчера, 19:47
"В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения в настоящее время задерживаются 55 поездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Также изменилось время отправления шести поездов, уточнила компания.
"Возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов. В поездах, задержанных более чем на четыре часа, пассажиры обеспечиваются питанием. Пассажирам поездов, задержанных более чем на пять часов, будет начислено 5 тысяч баллов "РЖД Бонус", - добавляется в сообщении компании.
Ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги уже заявляла, что пассажиров поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, обеспечат питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.
Последствия снежного циклона - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Сочи сильный ветер и мокрый снег повалили десятки деревьев
Вчера, 20:19
 
Заголовок открываемого материала