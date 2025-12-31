Причиной аварии поездов на пути к Мачу-Пикчу мог стать человеческий фактор

"По всей видимости, проблема заключается в человеческом факторе. Существуют стационарные системы предупреждения. Как мы знаем, на железнодорожной линии действует стандартная практика, есть сигналы, но, по-видимому, один из машинистов по какой-то причине не заметил их, не обратил внимания или посчитал, что это не повлечёт за собой никаких последствий. Именно это сейчас и расследуется", - сказал он в интервью радио RPP.