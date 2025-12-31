https://ria.ru/20251231/poezd-2065870441.html
Причиной аварии поездов на пути к Мачу-Пикчу мог стать человеческий фактор
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 дек - РИА Новости. Человеческий фактор мог стать причиной столкновения поездов на маршруте к Мачу-Пикчу, в результате которого пострадали более 30 человек, сообщил глава совета министров Перу Эрнесто Альварес.
"По всей видимости, проблема заключается в человеческом факторе. Существуют стационарные системы предупреждения. Как мы знаем, на железнодорожной линии действует стандартная практика, есть сигналы, но, по-видимому, один из машинистов по какой-то причине не заметил их, не обратил внимания или посчитал, что это не повлечёт за собой никаких последствий. Именно это сейчас и расследуется", - сказал он в интервью радио RPP.
Накануне произошло столкновения поездов на маршруте к Мачу-Пикчу, в результате погиб машинист одного из поездов, ранены более 30 человек. В списке пострадавших числится россиянка, у нее перелом ребра.