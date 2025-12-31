Рейтинг@Mail.ru
Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановили по техпричинам
04:03 31.12.2025
Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановили по техпричинам
Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановили по техпричинам
2025
общество, россия, северо-кавказская железная дорога
Общество, Россия, Северо-Кавказская железная дорога
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Железная дорога
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Железная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановлен по техническим причинам, задерживаются 18 пассажирских поездов, время задержки - до пяти часов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
"В 2.05 на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов-Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов", - говорится в сообщении СКЖД в Telegram-канале.
Железнодорожники, как пишет СКЖД, предпринимают все меры, чтобы сократить отставание поездов.
