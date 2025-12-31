https://ria.ru/20251231/poezd-2065798786.html
Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановили по техпричинам
Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановили по техпричинам - РИА Новости, 31.12.2025
Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановили по техпричинам
Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановлен по техническим причинам, задерживаются 18 пассажирских поездов, время задержки - до пяти часов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.12.2025
общество
россия
северо-кавказская железная дорога
