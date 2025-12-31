В Подольске задержали участников потасовки

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правоохранители выясняют детали инцидента в Подольске, где были слышны похожие на выстрелы звуки, участники потасовки доставлены в отдел, сообщает подмосковный главк МВД России.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что массовая драка со стрельбой из "травматов" произошла в подмосковном Подольске.
СК завел дело после драки отцов из-за детской потасовки под Уфой
22 сентября, 19:08
"В дежурную часть УМВД России по городском округе Подольск поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Московской улице микрорайона Климовск, слышны звуки, похожие на выстрелы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Отмечается, что в настоящее время никто за медицинской помощью не обращался.
По данным ведомства, участники инцидента были установлены и доставлены в территориальный отдел. Кроме того, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В Крыму произошла массовая потасовка между спортсменами
22 декабря, 13:39