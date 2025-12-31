Рейтинг@Mail.ru
В Подольске задержали участников потасовки - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 31.12.2025 (обновлено: 02:32 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/podolsk-2065792869.html
В Подольске задержали участников потасовки
В Подольске задержали участников потасовки - РИА Новости, 31.12.2025
В Подольске задержали участников потасовки
Правоохранители выясняют детали инцидента в Подольске, где были слышны похожие на выстрелы звуки, участники потасовки доставлены в отдел, сообщает подмосковный... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T02:20:00+03:00
2025-12-31T02:32:00+03:00
происшествия
подольск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
климовск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
https://ria.ru/20250922/sk-2043600841.html
https://ria.ru/20251222/mvd-2063828936.html
подольск
климовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, подольск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), климовск
Происшествия, Подольск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Климовск
В Подольске задержали участников потасовки

МВД выясняет детали инцидента в Подольске, где были слышны звуки выстрелов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правоохранители выясняют детали инцидента в Подольске, где были слышны похожие на выстрелы звуки, участники потасовки доставлены в отдел, сообщает подмосковный главк МВД России.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что массовая драка со стрельбой из "травматов" произошла в подмосковном Подольске.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
СК завел дело после драки отцов из-за детской потасовки под Уфой
22 сентября, 19:08
"В дежурную часть УМВД России по городском округе Подольск поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Московской улице микрорайона Климовск, слышны звуки, похожие на выстрелы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Отмечается, что в настоящее время никто за медицинской помощью не обращался.
По данным ведомства, участники инцидента были установлены и доставлены в территориальный отдел. Кроме того, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Крыму произошла массовая потасовка между спортсменами
22 декабря, 13:39
 
ПроисшествияПодольскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Климовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала