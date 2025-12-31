В Подольске задержали участников потасовки

Предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Отмечается, что в настоящее время никто за медицинской помощью не обращался.