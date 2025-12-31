Рейтинг@Mail.ru
16:59 31.12.2025
В отделениях "Почты России" начнут продавать лекарства
В отделениях "Почты России" начнут продавать лекарства
2025
общество, россия, почта россии
Общество, Россия, Почта России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Отделение "Почты России" в Москве
Отделение "Почты России" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Фармацевтическую деятельность разрешат осуществлять в отделениях "Почты России", расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минздравом.
"Установить, что фармацевтическую деятельность в Российской Федерации вправе осуществлять акционерное общество "Почта России" в отделениях почтовой связи, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленные подразделения", - говорится в документе.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Минздрав запустит получение лекарств по "Почте России"
30 декабря 2025, 01:27
Уточняется, что для получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности по розничной торговле и хранению лекарственных препаратов "Почта России" должна указывать в заявлении сведения о наличии у соискателя лицензии работников, заключивших с ним трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с розничной торговлей и хранением лекарственных препаратов для медицинского применения, имеющих дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации по розничной торговле и хранению лекарственных препаратов для медицинского применения.
Всего в перечень лекарственных препаратов, которые планируют продавать в отделениях "Почты России", 132 позиции. Среди них есть лекарства для пищеварительного тракта и обмена веществ (Дротаверин, Тримебутин, Лоперамид, Активированный уголь, Панкреатин, Ретинол и другие), крови и системы кроветворения (Гепарин натрия, Ацетилсалициловая кислота и другие), сердечно - сосудистой системы (Нитроглицерин, Фенилэфрин, Троксерутин и другие).
Помимо того, в списке есть дерматологические препараты (Клотримазол, Тербинафин, Тетрациклин, Ацикловир и другие), препараты для мочеполовой системы и половые гормоны (Клотримазол, Пальмы ползучей плодов экстракт и другие), гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов.
Также в перечень вошли противомикробные препараты системного действия, лекарства для костно-мышечной системы, нервной системы, дыхательной системы и органов чувств.
В Госдуме предложили способ улучшить работу "Почты России"
26 декабря 2025, 03:59
В Госдуме предложили способ улучшить работу "Почты России"
26 декабря 2025, 03:59
 
ОбществоРоссияПочта России
 
 
