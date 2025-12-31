Сергей Петрович: Россия остается важным торговым партнером Ямайки

Ямайка, несмотря на западное давление, остается надежным экономическим партнером России, рассказал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в островном государстве Сергей Петрович. В интервью агентству он отметил важную роль России в ямайской внешней торговле, оценил перспективы запуска авиасообщения между двумя странами и объяснил антироссийское голосование ряда других карибских государств в ООН.

– Сергей Святославович, осенью внимание всего мира было приковано к Ямайке из-за катастрофических последствий удара урагана "Мелисса". Как идет восстановление Ямайки после бедствия? С вашей точки зрения, насколько серьезны долгосрочные последствия удара "Мелиссы" для экономики острова?

– Совершенно верно, 28 октября текущего года Ямайка пережила сильнейший в своей истории ураган "Мелисса" (максимальной пятой категории), нанесший инфраструктуре и экономике острова ущерб на сумму 8,8 миллиарда долларов США , что составляет 41% ВВП страны. По оценкам ямайского правительства, а также международных финансовых организаций (в частности МВФ ), процесс восстановления займет даже не месяцы, а годы. Ожидается, что он будет вестись как за счет собственных средств, так и ресурсов, выделенных международными партерами Ямайки, включая те же международные банковские структуры.

В кратчайшие сроки стране удалось мобилизовать около 600 миллионов долларов США. Однако, как вы понимаете, этих средств явно недостаточно для покрытия требуемой суммы на проведение восстановительных работ. По мнению экспертов, собранный объем прямой финансовой и гуманитарной помощи был бы достаточен только "для выживания", но не для восстановления. В этих обстоятельствах ямайское правительство было вынуждено привлечь дополнительные 6,7 миллиарда долларов США – в том числе заемных средств – по линии МВФ, Группы Всемирного банка , Межамериканского банка развития и ряда других международных финансовых банковских институтов.

Такой вынужденный шаг, по оценкам экспертов, неизбежно приведет к "замедлению" национальной экономики, снижению макроэкономических показателей, которые, казалось, только удалось стабилизировать благодаря годам "ответственного управления" и жесткой финансовой дисциплины: в период пребывания у власти нынешней администрации уровень госдолга снизился с 144% до 62% ВВП. Теперь же он снова грозит вернуться к значениям порядка 90% ВВП и выше. Однако, как представляется, у ямайского правительства просто не было альтернативы.

– После урагана посольство РФ в стране сообщило о работе в штатном режиме. При этом в Москве посольства Ямайки нет уже более 20 лет. По информации местных СМИ, его закрытие было вызвано стремлением к экономии бюджетных средств. Сегодня ямайские партнеры выражают интерес к повторному открытию своего посольства в России? Как российская сторона смотрела бы на такой шаг?

– Действительно, дипломатическое представительство Ямайки в Москве работало с конца 1970-х годов до 1999 года (после установления российско-ямайских дипломатических отношений в 1975 году и обмена послами между двумя странами в 1977 году). Ямайское посольство в России прекратило свою деятельность по соображениям финансового характера, его функции перешли к диппредставительству в Берлине – по совместительству.

В последние годы российская сторона неоднократно ставила вопрос о возобновлении работы ямайского посольства в Москве. Однако в условиях современной непростой геополитической обстановки, финансовых трудностей, с которыми сталкивается малое островное развивающееся государство, такой вопрос не стоит в повестке дня в ближайшей перспективе.

– Почти ровно семь лет назад, в ноябре 2018 года, в силу вступило соглашение о безвизовых поездках между Россией и Ямайкой. Как изменился российский турпоток на остров за эти годы, особенно после начала СВО? Вы видите рост интереса туристов из РФ к Ямайке в 2025 году по сравнению с 2022-2023 годами? Достаточно ли инфраструктура острова восстановлена после урагана "Мелисса", чтобы туристы, в том числе российские, могли без опасений ехать туда на отдых?

– Верно. В 2018 году между Россией и Ямайкой было заключено соглашение об отмене визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран. С его вступлением в силу был связан запуск российской туркомпанией " Пегас Туристик " прямых чартерных авиарейсов по маршруту Москва – Монтего-Бей, которые осуществлялись авиаперевозчиком "Северный ветер" (Nordwind Airlines) в зимние месяцы 2018-2020 годов. Реализация этого проекта привела к двукратному увеличению турпотока между нашими странами: с трех тысяч до шести тысяч человек. Однако разразившаяся в начале 2020 года пандемия COVID-19 привела к его сворачиванию, и в последующем вновь выйти на достигнутый уровень российского турпотока в Ямайку пока не удалось.

На фоне действующих в настоящее время незаконных односторонних санкций Запада в отношении российского бизнеса отечественный туристический сектор переживает не лучшие времена. Массового туризма из России в Ямайку сейчас нет. Сюда приезжают лишь индивидуальные российские туристы, но их число невелико. И вопрос восстановления российского турпотока на остров по объективным причинам, по-видимому, дело не самого ближайшего будущего.

Если же говорить о полноценном восстановлении туристической инфраструктуры на острове после урагана "Мелисса", то здесь, как я уже отметил, потребуются месяцы, а может быть и годы. К счастью, не все туристические места, которыми славится Ямайка, пострадали в одинаковой степени. Центральная и восточная ее части оказались затронуты стихией в значительно меньшей мере.

– До пандемии коронавируса из России на Ямайку выполнялись чартерные рейсы. Есть ли интерес к их возвращению сейчас среди туристического сектора Ямайки? Вам известно о каких-либо контактах между двумя странами на этот счет? Обсуждается ли возможность запуска регулярного авиасообщения России с Ямайкой?

– Интерес у ямайцев к развитию туристических связей с нашей страной, конечно, есть. В частности, в ходе моих встреч с министром туризма Ямайки Эдмундом Бартлеттом собеседник неоднократно делился своими теплыми воспоминаниями о периодах взлета российско-ямайского туристического сотрудничества. Министр лично присутствовал на запуске как уже упомянутого мной чартерного сообщения компании "Пегас Туристик" (2018-2020 годы), так и предшествовавшего ему турпроекта, реализовывавшегося другим российским туроператором "Библио-Глобус" при поддержке авиакомпании " Трансаэро " в 2012-2013 годах (на пике того периода количество российских туристов, посетивших Ямайку достигло рекордных 12 тысяч человек).

Если же говорить о регулярном авиасообщении между нашими странами, то оно существовало на протяжении полутора десятков лет – с 1979 по 1994 годы, когда авиакомпания " Аэрофлот " осуществляла прямые рейсы по маршруту Москва-Кингстон-Москва (с промежуточной посадкой в Гаване ). Тогда в условиях плановой экономики наша страна могла себе позволить поддерживать такой проект даже при отсутствии массового турпотока между нашими странами. В нынешних же рыночных условиях, очевидно, регулярное авиасообщение между Москвой и Кингстоном экономически нецелесообразно.

В условиях отсутствия большого числа деловых или гуманитарных контактов между гражданами наших стран основой для запуска регулярных авиарейсов мог бы стать, пожалуй, только туризм. Однако Ямайка, как и в целом англоязычные Карибы, является достаточно дорогим направлением для российских туристов. Экономически более привлекательными для наших граждан остаются Куба и Доминиканская Республика. В то время как основным потребителем ямайского туристического продукта – до 75% прибывающих на остров туристов – являются граждане США.

– По информации Института статистики Ямайки, и в 2024 году, и в 2025 году Россия фигурировала среди основных рынков для ямайского экспорта. При этом за январь-июль текущего года наша страна и вовсе поднялась на второе место, уступив только США. За счет чего России удается сохранять столь значимую роль в структуре внешней торговли Ямайки? Учитывая такую важность рынка РФ, Кингстон и Москва обсуждают возможность перехода на национальные валюты? Просматриваются ли перспективы для увеличения импорта на Ямайку из России?

– Вы совершенно правы, несмотря на сравнительно небольшой объем торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, Россия остается важным торговым партнером для Ямайки. По данным ямайской таможенной статистики, экспорт местной продукции в Россию в 2024 году в стоимостном выражении составил 228 миллионов долларов США. Этот же показатель по итогам семи месяцев текущего года достиг 121 миллиона долларов США, что делает нас вторым крупнейшим торговым партнером Кингстона по экспорту уже второй год подряд. Ранее наша страна на протяжении ряда лет стабильно входила в тройку важнейших покупателей ямайской продукции. И все это – несмотря на искусственные политико-экономические ограничения, связанные в первую очередь с действием незаконных антироссийских санкций Запада.

В структуре ямайского экспорта в нашу страну львиную долю занимает продукция местной бокситно-глиноземной промышленности (99,7%).

– На протяжении столетий всемирную известность сохраняет ямайский ром. Как изменился объем его поставок в Россию с 2022 года? Местные производители высказывали желание нарастить продажу рома на российский рынок?

– Насколько можно судить из статистических данных, только 0,3% ямайского экспорта, поступающего в Россию, составляют продукты не минерального происхождения. Это продовольственные товары и сельхозпродукция, включая ямайский ром. Однако в силу, скорее, сложившихся торгово-хозяйственных связей и ограниченности предложения завоевавший высокую популярность в мире ямайский ром чаще уходит на рынки США и европейских стран. На полках российских магазинов нечасто можно встретить такие зарекомендовавшие себя бренды ямайского рома как Appletone или Worthy Park. Вместе с тем нам известно, что называется, из первых рук, что продукция другого известнейшего ямайского ромового завода – Hampden (кстати, славящегося исключительно высоким содержанием эфиров – то есть ароматических соединений, дающих напитку интенсивный фруктовый и пряный вкус и аромат) поставляется в Россию для нужд отечественной кондитерской и парфюмерной промышленности. Однако объемы его поставок в нашу страну также сильно ограничены количеством производимой продукции. На заводе нам говорили о том, что экспортные поставки рома Hampden расписаны надолго вперед.

В то же время более демократичный, но также пользующийся всемирной славой традиционный ямайский спиртной напиток сейчас можно найти в крупных российских торговых сетях. Я имею в виду пиво Red Stripe с узнаваемой красной полосой на этикетке. Этот бренд давно снискал мировую славу благодаря своему освежающему, слегка сладковатому вкусу, а также тому, что он "засветился" в "ямайских" сериях культовой киноэпопеи о Джеймсе Бонде . Напомню, на острове были частично сняты три фильма "Бондианы" – "Доктор Ноу" (1962 год), "Живи и дай умереть" (1973 год), а также заключительная серия проекта – "Не время умирать" (2021 года).

– Видный пример российского присутствия на Ямайке – комплекс по добыче бокситов Windalco, принадлежащий компании РУСАЛ. Как за последние годы сказались на его работе западные санкции, введенные против России в целом и ОК РУСАЛ в частности? Видите ли вы какую-либо угрозу приостановки работы комплекса?

– Вы правы, принадлежащие ОК РУСАЛ на острове два завода по добыче бокситов и производству глинозёма, а также портовый комплекс и другие вспомогательные объекты производственной инфраструктуры являются более чем осязаемым примером российского присутствия в Ямайке, а также составляют экономическую основу нашего взаимодействия с ямайскими партнерами.

Дочерняя структура ОК РУСАЛ – компания "Виндалко" остается крупнейшим игроком в бокситно-глиноземной отрасли страны. При этом влияние западных санкций на положение этой компании в Ямайке носит опосредованный характер. К чести ямайского правительства, несмотря на оказываемое на него давление со стороны так называемого "коллективного Запада", Кингстон остается нашим надежным экономическим партнером.

А имеющиеся сейчас трудности связаны в первую очередь с нарушениями – вследствие действия санкций – цепочек поставок необходимых в производстве запчастей и оборудования, а также не самая благоприятная ситуация на мировом рынке алюминия в целом. Дело в том, что себестоимость переработки бокситов и производства глинозема в Ямайке объективно обходится дороже среднемировых цен. Так что продолжение функционирования производственного комплекса на острове – это вопрос внутренней политики компании ОК РУСАЛ. Каких-либо прямых угроз для его деятельности со стороны ямайских властей нет.

– Сергей Святославович, вы также представляете РФ в ряде карибских государств по совместительству. Это Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия. Их связи с Россией десятилетиями оставались весьма ограниченными, но и причины для их неприязни к нашей стране назвать сложно. Как бы вы объяснили стабильную поддержку ими антироссийских резолюций в Генассамблее ООН по вопросу Украины?

– Да, к сожалению, в целом приходится говорить о том, что страны совместительства (в нашей мидовской терминологии) зачастую вынуждены идти на поводу у Запада в том, что касается антироссийских инициатив. Называя вещи своими именами, карибским (и не только) развивающимся государствам попросту приходится голосовать как им "предписано". Находясь в полной экономической зависимости от западных стран и в первую очередь Вашингтона , они не могут себе позволить игнорировать указания их крупнейшего международного и регионального партнера.

Мы это прекрасно понимаем. Вместе с тем малые восточнокарибские государства остаются нашими перспективными партнерами, симпатизирующими нам. Политические элиты многих из них воспитаны на идеалах антиколониализма и социальной борьбы и вдохновляются примером карибской "мини-сверхдержавы" – Кубы, а также помнят о революционных событиях в соседней Гренаде в конце 1970-х – начале 1980-х годов.

– Если позволите, хотели бы задать еще один вопрос вам в качестве постоянного представителя РФ при Международном органе по морскому дну (МОМД). Россия ранее подчеркнула, что считает недопустимой одностороннюю глубоководную разработку полезных ископаемых на территории, которую США в 2023 году включили в свой континентальный шельф. Известно ли вам о конкретных намерениях американской стороны начать разработку ресурсов в этих районах Берингова моря и Северного ледовитого океана, находящихся вблизи РФ? Как США реагируют на высказанное Россией в МОМД неприятие одностороннего расширения континентального шельфа?

– Действительно, 19 декабря 2023 года США в одностороннем порядке объявили об установлении внешних границ своего континентального шельфа за пределами так называемой 200-мильной зоны. Совокупная площадь морского дна, на которую США, таким образом, заявили свои права, составила около одного миллиона квадратных километров. В этой связи Россия и КНР заявили о непризнании установленных США в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа, подчеркнув, что односторонние действия Вашингтона противоречат Конвенции (ООН по морскому праву – ред.) и представляют угрозу для целостности режима, как самой Конвенции, так и Района (дно морей и океанов, а также его недра вне юрисдикции какого-либо государства – ред.), объявленного "общим наследием человечества".

Одновременно большую тревогу вызвало сообщение о начале процесса подачи весной текущего года заявки на коммерческую добычу на основе внутреннего законодательства США (Закон о твердых минеральных ресурсах глубоководного морского дна 1980 года) американской компанией The Metals Company USA LLC, являющейся дочерней структурой канадской The Metals Company Inc. Речь здесь идет о разработке минеральных ресурсов, а именно полиметаллических железомарганцевых конкреций, в районе Зоны Кларион-Клиппертон в Тихом океане . Такие шаги коммерческой компании вкупе с апрельским исполнительным указом президента США Дональда Трампа "О развитии добычи критически важных морских минералов и ресурсов Америки" (Unleashing America’s Offshore Critical Minerals and Resources) ведут к последовательной эрозии создававшегося десятилетиями международно-правового режима глубоководной деятельности в Районе.