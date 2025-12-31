Россиянка пострадала в ЧП с поездами в Перу, подтвердили в посольстве

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 дек - РИА Новости. Одна россиянка пострадала в результате столкновения поездов на маршруте к Мачу-Пикчу в Перу, ей оказывается медицинская помощь, подтвердило РИА Новости посольство РФ в южноамериканской стране.

"В одном из поездов было двое российских туристов. Одна девушка получила легкие травмы. Ей оказывается медицинская помощь в местной клинике. Посольство России в Перу находится с гражданкой на связи", - сообщили в диппредставительстве.

Накануне произошло столкновение поездов на маршруте к Мачу-Пикчу, в результате погиб машинист одного из поездов, ранены более 30 человек. В списке пострадавших числится россиянка, по данным RPP, у нее перелом ребра.