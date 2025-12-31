Рейтинг@Mail.ru
Россиянка пострадала в ЧП с поездами в Перу, подтвердили в посольстве - РИА Новости, 31.12.2025
17:33 31.12.2025
Россиянка пострадала в ЧП с поездами в Перу, подтвердили в посольстве
Россиянка пострадала в ЧП с поездами в Перу, подтвердили в посольстве - РИА Новости, 31.12.2025
Россиянка пострадала в ЧП с поездами в Перу, подтвердили в посольстве
Одна россиянка пострадала в результате столкновения поездов на маршруте к Мачу-Пикчу в Перу, ей оказывается медицинская помощь, подтвердило РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2025
перу, россия, в мире, мачу-пикчу
Туризм, Перу, Россия, В мире, Мачу-Пикчу
Россиянка пострадала в ЧП с поездами в Перу, подтвердили в посольстве

Посольство в Перу подтвердило данные о пострадавшей в ЧП с поездами россиянке

Древний город Мачу-Пикчу в Перу. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 дек - РИА Новости. Одна россиянка пострадала в результате столкновения поездов на маршруте к Мачу-Пикчу в Перу, ей оказывается медицинская помощь, подтвердило РИА Новости посольство РФ в южноамериканской стране.
Ранее в среду радио RPP опубликовало списки пострадавших пассажиров, в них значилась одна россиянка.
«
"В одном из поездов было двое российских туристов. Одна девушка получила легкие травмы. Ей оказывается медицинская помощь в местной клинике. Посольство России в Перу находится с гражданкой на связи", - сообщили в диппредставительстве.
Накануне произошло столкновение поездов на маршруте к Мачу-Пикчу, в результате погиб машинист одного из поездов, ранены более 30 человек. В списке пострадавших числится россиянка, по данным RPP, у нее перелом ребра.
