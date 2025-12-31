Рейтинг@Mail.ru
В Перу столкнулись два поезда, погиб человек - РИА Новости, 31.12.2025
В Перу столкнулись два поезда, погиб человек
В Перу столкнулись два поезда, погиб человек - РИА Новости, 31.12.2025
В Перу столкнулись два поезда, погиб человек
Один человек погиб и 30 пострадали в результате столкновения двух поездов по направлению к древнему городу инков в Перу Мачу-Пикчу, сообщает радио RPP.
в мире, перу
В мире, Перу
В Перу столкнулись два поезда, погиб человек

На пути к Мачу-Пикчу столкнулись два поезда, один человек погиб и 30 пострадали

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 дек - РИА Новости. Один человек погиб и 30 пострадали в результате столкновения двух поездов по направлению к древнему городу инков в Перу Мачу-Пикчу, сообщает радио RPP.
"Один человек погиб и 30 пострадали в результате столкновения двух поездов в направлении Мачу-Пикчу", - отметило СМИ.
Погибший - машинист одного из поездов. Пострадавшие направлены в больницы.
Последствия аварии с поездом мексиканском штате Оахака - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Мексике при аварии поезда погибли 13 человек
29 декабря, 03:16
 
В миреПеру
 
 
