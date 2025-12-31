https://ria.ru/20251231/peru-2065794203.html
В Перу столкнулись два поезда, погиб человек
Один человек погиб и 30 пострадали в результате столкновения двух поездов по направлению к древнему городу инков в Перу Мачу-Пикчу, сообщает радио RPP. РИА Новости, 31.12.2025
На пути к Мачу-Пикчу столкнулись два поезда, один человек погиб и 30 пострадали