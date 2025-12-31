Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал молиться за добрые перемены на Украине - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:23 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/patriarkh-2065880293.html
Патриарх Кирилл призвал молиться за добрые перемены на Украине
Патриарх Кирилл призвал молиться за добрые перемены на Украине - РИА Новости, 31.12.2025
Патриарх Кирилл призвал молиться за добрые перемены на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал помолиться, чтобы на Украине произошли добрые перемены, которые бы содействовали укреплению православия, единства РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:23:00+03:00
2025-12-31T20:23:00+03:00
религия
украина
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
василий малюк
украинская православная церковь
служба безопасности украины
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042690113_0:70:3073:1799_1920x0_80_0_0_23d1a38240367052f6e71ef6d0feaa6f.jpg
https://ria.ru/20251230/rozhdestvo-2065703127.html
https://ria.ru/20251225/patriarkh-2064535609.html
https://ria.ru/20251216/kirill-2062411624.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042690113_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac164f237153bfc9099c05c73d7bdf3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), василий малюк, украинская православная церковь, служба безопасности украины, русская православная церковь, владимир путин
Религия, Украина, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Василий Малюк, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Владимир Путин

Патриарх Кирилл призвал молиться за добрые перемены на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал помолиться, чтобы на Украине произошли добрые перемены, которые бы содействовали укреплению православия, единства Русской церкви и процветанию братского украинского народа.
Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословение на грядущий год для себя, семьи и Отечества. Как правило, молебен проводят 31 декабря после вечернего богослужения, но иногда – 1 января утром. Также в некоторых храмах в ночь с 31 декабря на 1 января совершают Божественную литургию. Традиционно патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебное пение на новолетие вечером 31 декабря в столичном храме Христа Спасителя.
Ребенок и взрослые - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Патриаршая миссия передаст подарки к Рождеству детям в ДНР и Новороссии
30 декабря 2025, 15:51
"Несмотря на скорби, которые связаны с разделением нашего народа с тем, что на братской Украине власть взяли силы, которые направляют вектор развития страны против России, стремятся как можно дальше отделить украинский народ от русского, жертвой политики которых является и наша православная церковь, дай Бог, чтобы и в нашей братской Украине произошли добрые перемены, которые бы содействовали укреплению православия, единства нашей Церкви, и процветанию братского украинского народа", - сказал патриарх Кирилл перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя.
В связи с этим он призвал молиться о всей Святой Руси.
"Помолимся… о народах, живущих на этой благодатной земле, о президенте нашем Владимире Путине, православном человеке, о руководителях правительства, о тех, кто во власти. Помолимся, чтобы Церковь наша сохраняла силу, которая способна благодатно воздействовать на сознание людей, укрепляя веру православную. И чтобы возрастала от силы к силе духовная мощь нашего Отечества, которая является залогом силы государства и процветания народа. Пусть Господь милостью своей покроет Отечество наше, Церковь и всех членов Русской православной церкви. С наступающим праздником", - заключил патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Патриарх Кирилл поздравил глав церквей, празднующих Рождество 25 декабря
25 декабря 2025, 11:07
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк в августе 2025 года заявил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. В сентябре 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
УПЦ - самая большая община верующих в стране и единственная каноническая православная церковь, то есть та, где совершаемые священнослужителями таинства и богослужения считаются действительными, настоящими - в отличие от раскольнической ПЦУ, созданной светскими властями и отлученными от Церкви бывшими "священниками", "епископами" и их последователями. С точки зрения православного вероучения ПЦУ не является апостольской церковью, в ней нет апостольского преемства (то есть череды рукоположений епископата – еще от апостолов, которых поставил Иисус Христос), в такой "церкви" нет Божественной Благодати, а "духовенство" ПЦУ не имеет права совершать богослужения и таинства, в том числе рукополагать новых священников, крестить, венчать, исповедовать и причащать людей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Патриарх Кирилл призвал не прятать веру
16 декабря 2025, 15:56
 
РелигияУкраинаРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Василий МалюкУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныРусская православная церковьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала