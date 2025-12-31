Патриарх Кирилл призвал молиться за добрые перемены на Украине

Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословение на грядущий год для себя, семьи и Отечества. Как правило, молебен проводят 31 декабря после вечернего богослужения, но иногда – 1 января утром. Также в некоторых храмах в ночь с 31 декабря на 1 января совершают Божественную литургию. Традиционно патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебное пение на новолетие вечером 31 декабря в столичном храме Христа Спасителя.