Патриарх Кирилл призвал молиться за добрые перемены на Украине

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал помолиться, чтобы на Украине произошли добрые перемены, которые бы содействовали укреплению православия, единства Русской церкви и процветанию братского украинского народа.
Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословение на грядущий год для себя, семьи и Отечества. Как правило, молебен проводят 31 декабря после вечернего богослужения, но иногда – 1 января утром. Также в некоторых храмах в ночь с 31 декабря на 1 января совершают Божественную литургию. Традиционно патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебное пение на новолетие вечером 31 декабря в столичном храме Христа Спасителя.
"Несмотря на скорби, которые связаны с разделением нашего народа с тем, что на братской Украине власть взяли силы, которые направляют вектор развития страны против России, стремятся как можно дальше отделить украинский народ от русского, жертвой политики которых является и наша православная церковь, дай Бог, чтобы и в нашей братской Украине произошли добрые перемены, которые бы содействовали укреплению православия, единства нашей Церкви, и процветанию братского украинского народа", - сказал патриарх Кирилл перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя.
В связи с этим он призвал молиться о всей Святой Руси.
"Помолимся… о народах, живущих на этой благодатной земле, о президенте нашем Владимире Путине, православном человеке, о руководителях правительства, о тех, кто во власти. Помолимся, чтобы Церковь наша сохраняла силу, которая способна благодатно воздействовать на сознание людей, укрепляя веру православную. И чтобы возрастала от силы к силе духовная мощь нашего Отечества, которая является залогом силы государства и процветания народа. Пусть Господь милостью своей покроет Отечество наше, Церковь и всех членов Русской православной церкви. С наступающим праздником", - заключил патриарх Кирилл.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк в августе 2025 года заявил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. В сентябре 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
УПЦ - самая большая община верующих в стране и единственная каноническая православная церковь, то есть та, где совершаемые священнослужителями таинства и богослужения считаются действительными, настоящими - в отличие от раскольнической ПЦУ, созданной светскими властями и отлученными от Церкви бывшими "священниками", "епископами" и их последователями. С точки зрения православного вероучения ПЦУ не является апостольской церковью, в ней нет апостольского преемства (то есть череды рукоположений епископата – еще от апостолов, которых поставил Иисус Христос), в такой "церкви" нет Божественной Благодати, а "духовенство" ПЦУ не имеет права совершать богослужения и таинства, в том числе рукополагать новых священников, крестить, венчать, исповедовать и причащать людей.
