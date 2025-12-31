Мрачный период в отношениях России и Молдавии завершится, заявил посол

КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров убежден, что мрачный период в двусторонних отношениях Молдавии и РФ обязательно завершится.
Глава российской дипмиссии выступил в среду с новогодним поздравительным обращением в адрес жителей Молдавии.
"Убежден, что мрачный период в наших двусторонних отношениях обязательно завершится. А иначе быть не может. Историческая логика и современные глобальные процессы указывают на необратимость движения к более справедливому и демократическому миропорядку, основанному на уважении суверенитета и интересов друг друга. В нем не может быть места внешнему диктату и навязанной извне бессмысленной конфронтации", - говорится в обращении Озерова, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Российский посол отметил, что Россия продолжит поддерживать молдавский народ, с которым страну объединяют многовековые исторические связи, в его стремлении самостоятельно, без вмешательства извне прокладывать дорогу в лучшее будущее. "Заинтересованы в том, чтобы нас окружали дружественные, стабильные и процветающие государства, ориентированные на защиту своих национальных, а не чужих интересов", - подчеркнул Озеров.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
