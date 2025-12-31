Эксперт рассказал, как взять отпуск сразу после новогодних праздников

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россияне могут взять отпуск сразу после новогодних праздников, но нужно заранее договориться с работодателем и внести его в график, рассказал РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Петкилёв.

"Трудовой кодекс не ограничивает работника в том, чтобы уйти в отпуск сразу после новогодних праздников. Но требуется учесть несколько нюансов. Нужные даты отпуска заранее должны быть включены в график отпусков. Он утверждается работодателем не позднее чем за две недели до начала года. Такой график в силу прямого указания закона (статья 123 ТК РФ ) обязателен и для работодателя, и для работника", - сказал Петкилёв.

Он уточнил, что сотрудник может уйти в отпуск на весь положенный ему период - чаще всего это 28 дней. Сделать это можно по согласованию с руководством и после внесения в график отпусков.