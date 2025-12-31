https://ria.ru/20251231/opasnost-2065867540.html
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
В Ростовской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 31.12.2025
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Ростовской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T17:48:00+03:00
2025-12-31T17:48:00+03:00
2025-12-31T17:48:00+03:00
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986008907_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_46be5d4f19dbed63d9115b88ceb3c3b8.jpg
https://ria.ru/20251231/samara-2065864172.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986008907_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_d3380f6321964425a04de9b18550e17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили в Ростовской области