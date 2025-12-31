Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 31.12.2025
17:48 31.12.2025
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
В Ростовской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 31.12.2025
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области объявили беспилотную опасность

Беспилотную опасность объявили в Ростовской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 дек - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Ростовской области, сообщает МЧС России.
Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!" - говорится в сообщении в приложении министерства.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Ростовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
