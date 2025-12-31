Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко и Путин обсудили атаку Киева на резиденцию президента России - РИА Новости, 31.12.2025
19:00 31.12.2025 (обновлено: 19:06 31.12.2025)
Лукашенко и Путин обсудили атаку Киева на резиденцию президента России
Лукашенко и Путин обсудили атаку Киева на резиденцию президента России - РИА Новости, 31.12.2025
Лукашенко и Путин обсудили атаку Киева на резиденцию президента России
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили атаку беспилотников на резиденцию президента РФ,... РИА Новости, 31.12.2025
общество, россия, в мире, киев, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Общество, Россия, В мире, Киев, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко и Путин обсудили атаку Киева на резиденцию президента России

Лукашенко и Путин обсудили атаку Киева на резиденцию и договорились о встречах

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили атаку беспилотников на резиденцию президента РФ, договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях, передает агентство Белта.
Телефонный разговор состоялся в среду вечером.
"Президенты обсудили ситуацию последних дней, в том числе события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию президента России. В ходе разговора были затронуты и иные наиболее актуальные вопросы. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях", - сообщило агентство.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Путин поговорил по телефону с Лукашенко
Вчера, 18:57
 
