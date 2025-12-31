ВСУ 79 раз за сутки обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

«

"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 57 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 22 обстрела со стороны боевиков киевского режима было зафиксировано ночью. Всего за сутки противник нанес по 11 населенным пунктам Херсонской области 79 артиллерийских ударов", - сказал представитель экстренных служб.