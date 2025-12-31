https://ria.ru/20251231/novgorod-2065885140.html
Аэропорт Нижний Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Нижний Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
В Нижнем Новгороде аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию