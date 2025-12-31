Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Нижний Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию - РИА Новости, 31.12.2025
21:43 31.12.2025
Аэропорт Нижний Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Нижний Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию - РИА Новости, 31.12.2025
Аэропорт Нижний Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижний новгород
Аэропорт Нижний Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

В Нижнем Новгороде аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов). В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов. Подчеркивается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
