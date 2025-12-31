Рейтинг@Mail.ru
ВС Нигерии за год освободили более тысячи жертв похищения - РИА Новости, 31.12.2025
17:20 31.12.2025
ВС Нигерии за год освободили более тысячи жертв похищения
ВС Нигерии за год освободили более тысячи жертв похищения - РИА Новости, 31.12.2025
ВС Нигерии за год освободили более тысячи жертв похищения
Нигерийские вооруженные силы за 2025 год сумели освободить более тысячи жертв похищения в ходе операций на северо-востоке страны, заявил командующий 8-й... РИА Новости, 31.12.2025
2025
Новости
в мире, нигерия, коги
В мире, Нигерия, Коги
ВС Нигерии за год освободили более тысячи жертв похищения

ВС Нигерии за 2025 год освободили более тысячи жертв похищения

© AP Photo / Gbenga OlamikanПолицейский, Нигерия
Полицейский, Нигерия - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Gbenga Olamikan
Полицейский, Нигерия. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 31 дек - РИА Новости. Нигерийские вооруженные силы за 2025 год сумели освободить более тысячи жертв похищения в ходе операций на северо-востоке страны, заявил командующий 8-й дивизией армии, базирующейся в северо-восточном штате Сокото, генерал-майор Ибикунле Аджосе.
Северо-восточные штаты Нигерии являются очагом террористической активности в стране.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Трамп назвал "рождественским подарком" бомбардировку террористов в Нигерии
26 декабря 2025, 23:39
"В течение года войска успешно спасли 1023 похищенных жертвы, а также изъяли 189 автоматов АК-47 и 4338 боеприпасов", - сказал он. Его слова приводит издание Vanguard.
Кроме того, по его словам, у бандитов было изъято 305 мотоциклов, 4123 головы скота, несколько лидеров группировок были нейтрализованы.
В последнее время в Нигерии участились случаи похищения людей. В нигерийском штате Кебби вооруженные бандиты 17 ноября похитили 24 ученицы государственной школы для девочек и убили заместителя директора. Кроме того, в ночь с 18 на 19 ноября преступники атаковали церковь в городе Экити штата Квара и похитили 38 прихожан. За заложников потребовали выкуп в размере 3,8 миллиарда найр (2,6 миллиона долларов). Несколько позднее, 21 ноября, вооруженные лица совершили похищение 230 учеников и сотрудников частной школы Святой Марии. В конце ноября в центральной Нигерии бандиты похитили 54 жителя одной из нигерийских деревень, позднее в том же регионе в ходе нападения на церковь были захвачены пастор и 11 прихожан. В декабре похищения во время богослужений продолжились: 15 декабря террористы похитили 15 человек в штате Коги в центральной Нигерии.
Флаг Нигерии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Глава МИД Нигерии объяснил рост терроризма в стране оружейным эмбарго США
26 декабря 2025, 18:06
 
