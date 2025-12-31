ВС Нигерии за год освободили более тысячи жертв похищения

ПРЕТОРИЯ, 31 дек - РИА Новости. Нигерийские вооруженные силы за 2025 год сумели освободить более тысячи жертв похищения в ходе операций на северо-востоке страны, заявил командующий 8-й дивизией армии, базирующейся в северо-восточном штате Сокото, генерал-майор Ибикунле Аджосе.
Северо-восточные штаты Нигерии являются очагом террористической активности в стране.
"В течение года войска успешно спасли 1023 похищенных жертвы, а также изъяли 189 автоматов АК-47 и 4338 боеприпасов", - сказал он. Его слова приводит издание Vanguard.
Кроме того, по его словам, у бандитов было изъято 305 мотоциклов, 4123 головы скота, несколько лидеров группировок были нейтрализованы.
В последнее время в Нигерии участились случаи похищения людей. В нигерийском штате Кебби вооруженные бандиты 17 ноября похитили 24 ученицы государственной школы для девочек и убили заместителя директора. Кроме того, в ночь с 18 на 19 ноября преступники атаковали церковь в городе Экити штата Квара и похитили 38 прихожан. За заложников потребовали выкуп в размере 3,8 миллиарда найр (2,6 миллиона долларов). Несколько позднее, 21 ноября, вооруженные лица совершили похищение 230 учеников и сотрудников частной школы Святой Марии. В конце ноября в центральной Нигерии бандиты похитили 54 жителя одной из нигерийских деревень, позднее в том же регионе в ходе нападения на церковь были захвачены пастор и 11 прихожан. В декабре похищения во время богослужений продолжились: 15 декабря террористы похитили 15 человек в штате Коги в центральной Нигерии.
