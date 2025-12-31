Рейтинг@Mail.ru
03:01 31.12.2025
Премьер Израиля назвал условие создания нового правительства в Газе
Премьер Израиля назвал условие создания нового правительства в Газе
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху допустил создание нового правительства в Газе при условии разоружения ХАМАС.
Премьер Израиля назвал условие создания нового правительства в Газе

Нетаньяху допустил создание нового правительства в Газе

Разрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху допустил создание нового правительства в Газе при условии разоружения ХАМАС.
"Новое правительство в Газе возможно только в случае разоружения ХАМАС... если мы разоружим ХАМАС, будь то силами международного контингента или любыми другими средствами, то да, я вижу для Газы иное будущее", - сказал он в интервью Fox News.
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Нетаньяху согласился двигаться ко второму этапу договора по Газе, пишут СМИ
