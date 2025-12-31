Нетаньяху призвал дать ХАМАС шанс разоружиться самостоятельно

ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что палестинскому движению ХАМАС необходимо дать шанс разоружиться самостоятельно.
"Мы должны дать этому шанс. Пока что этого не случилось, но мы дадим этому шанс. Потому что если это можно сделать, как мы с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) говорили, если это можно сделать простым путем, то хорошо. А если нет, это будет сделано другим способом", – сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя разоружение.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по Газе под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Трамп пригрозил ХАМАС "невиданным адом"
3 октября, 17:19