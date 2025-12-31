Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху призвал дать ХАМАС шанс разоружиться самостоятельно - РИА Новости, 31.12.2025
03:20 31.12.2025
Нетаньяху призвал дать ХАМАС шанс разоружиться самостоятельно
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что палестинскому движению ХАМАС необходимо дать шанс разоружиться самостоятельно. РИА Новости, 31.12.2025
в мире, сша, израиль, россия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Россия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что палестинскому движению ХАМАС необходимо дать шанс разоружиться самостоятельно.
"Мы должны дать этому шанс. Пока что этого не случилось, но мы дадим этому шанс. Потому что если это можно сделать, как мы с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) говорили, если это можно сделать простым путем, то хорошо. А если нет, это будет сделано другим способом", – сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя разоружение.
Нетаньяху назвал ложью утверждение о стремлении продолжать боевые действия
02:57
Трамп ранее на встрече с Нетаньяху на этой неделе заявил, что реализация мирного плана по Газе возможна только после разоружения движения ХАМАС. По его словам, это необходимо для перехода к реализации второй части мирного плана, что должно начаться "как можно скорее".
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по Газе под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп пригрозил ХАМАС "невиданным адом"
3 октября, 17:19
 
