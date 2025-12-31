Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху назвал ложью утверждение о стремлении продолжать боевые действия - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/netanjahu-2065795410.html
Нетаньяху назвал ложью утверждение о стремлении продолжать боевые действия
Нетаньяху назвал ложью утверждение о стремлении продолжать боевые действия - РИА Новости, 31.12.2025
Нетаньяху назвал ложью утверждение о стремлении продолжать боевые действия
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ложью утверждение о том, что он стремится продолжать боевые действия ради удержания власти в Израиле. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T02:57:00+03:00
2025-12-31T02:57:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933926170_46:684:2471:2048_1920x0_80_0_0_0ea981f95919282fae03a41d959e7ceb.jpg
https://ria.ru/20251231/netanjahu-2065794495.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933926170_348:521:2383:2048_1920x0_80_0_0_53bbb1171b53c30d7514af50f1c73a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху назвал ложью утверждение о стремлении продолжать боевые действия

Нетаньяху отверг утверждение о стремлении продолжать боевые действия ради власти

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ложью утверждение о том, что он стремится продолжать боевые действия ради удержания власти в Израиле.
"Это так зло и ложно", - ответил Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News на просьбу прокомментировать утверждение о том, что он стремится продолжать боевые действия ради удержания власти.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Нетаньяху назвал вопрос поселенцев на Западном берегу раздутым
02:48
 
В миреИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала