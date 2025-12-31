Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил, что Израиль хочет изменить отношения с Сирией
02:53 31.12.2025
Нетаньяху заявил, что Израиль хочет изменить отношения с Сирией
Нетаньяху заявил, что Израиль хочет изменить отношения с Сирией
в мире
израиль
дамаск (город)
биньямин нетаньяху
сирия
израиль
дамаск (город)
сирия
в мире, израиль, дамаск (город), биньямин нетаньяху, сирия
В мире, Израиль, Дамаск (город), Биньямин Нетаньяху, Сирия
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Израиль хочет изменения отношений с Дамаском, несмотря на то, что половину сирийской армии составляют джихадисты, утверждает израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
"К сожалению, половина их армии - джихадисты. Мы хотели бы посмотреть, сможем ли мы наладить другие отношения", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
В миреИзраильДамаск (город)Биньямин НетаньяхуСирия
 
 
