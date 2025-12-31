Нетаньяху назвал вопрос поселенцев на Западном берегу раздутым

ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что вопрос поселенцев на Западном берегу является "раздутым".
"Во-первых, я думаю, что этот вопрос слишком раздут... Мы также хотим построить много инфраструктуры, как для себя, так и для наших палестинских соседей. И я думаю, что есть много тем для обсуждения, но в конечном итоге, я считаю, Израиль должен сохранять военный контроль над этой территорией, потому что она очень небольшая", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.