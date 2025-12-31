Рейтинг@Mail.ru
31.12.2025
02:48 31.12.2025
Нетаньяху назвал вопрос поселенцев на Западном берегу раздутым
Нетаньяху назвал вопрос поселенцев на Западном берегу раздутым - РИА Новости, 31.12.2025
Нетаньяху назвал вопрос поселенцев на Западном берегу раздутым
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что вопрос поселенцев на Западном берегу является "раздутым". РИА Новости, 31.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, израиль, россия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Россия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Нетаньяху назвал вопрос поселенцев на Западном берегу раздутым

Нетаньяху заявил, что вопрос поселенцев на Западном берегу "раздутым"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что вопрос поселенцев на Западном берегу является "раздутым".
"Во-первых, я думаю, что этот вопрос слишком раздут... Мы также хотим построить много инфраструктуры, как для себя, так и для наших палестинских соседей. И я думаю, что есть много тем для обсуждения, но в конечном итоге, я считаю, Израиль должен сохранять военный контроль над этой территорией, потому что она очень небольшая", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде. 29 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трамп попросил Нетаньяху изменить политику на Западном берегу, пишут СМИ
Вчера, 06:39
Соединенные Штаты ожидают прекращения насилия на Западном берегу и не допустят аннексии территории, заявила во вторник заместитель постпреда США в ООН Дженнифер Локетта.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают
Вчера, 00:43
 
В миреСШАИзраильРоссияДональд ТрампБиньямин НетаньяхуООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
