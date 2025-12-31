Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху обвинил Иран в сговоре с Венесуэлой - РИА Новости, 31.12.2025
01:40 31.12.2025 (обновлено: 01:47 31.12.2025)
Нетаньяху обвинил Иран в сговоре с Венесуэлой
Нетаньяху обвинил Иран в сговоре с Венесуэлой
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что Иран вступил в сговор с Венесуэлой с целью распространения терроризма в Америку. РИА Новости, 31.12.2025
Нетаньяху обвинил Иран в сговоре с Венесуэлой

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что Иран вступил в сговор с Венесуэлой с целью распространения терроризма в Америку.
"Они экспортируют терроризм не только во все уголки Ближнего Востока, но и в Венесуэлу. Они сговорились с режимом (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро, они экспортируют терроризм в Америку, в Западное полушарие, и они хотят, чтобы боевики "Хезболлы" и ХАМАС проникли в Соединенные Штаты", - сказал он в интервью телеканалу, говоря об Иране.
При этом он не объяснил каким именно образом реализуется якобы сговор двух стран и не привел доказательств своим словам.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Иран находится в состоянии тотальной войны с Западом, заявил Пезешкиан
27 декабря, 22:26
 
