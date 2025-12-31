https://ria.ru/20251231/netanjahu-2065791393.html
Нетаньяху обвинил Иран в сговоре с Венесуэлой
Нетаньяху обвинил Иран в сговоре с Венесуэлой
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что Иран вступил в сговор с Венесуэлой с целью распространения терроризма в Америку. РИА Новости, 31.12.2025
Нетаньяху: Иран сговорился с Венесуэлой для распространения терроризма в США