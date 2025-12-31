Рейтинг@Mail.ru
01:35 31.12.2025
Нетаньяху заявил о притеснениях христиан на Ближнем Востоке
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что христиане подвергаются притеснениям по всему Ближнему Востоку, за исключением Израиля. РИА Новости, 31.12.2025
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что христиане подвергаются притеснениям по всему Ближнему Востоку, за исключением Израиля.
"Христиане, знаете ли, подвергаются притеснениям по всему Ближнему Востоку, за исключением одного места - Израиля. Это единственное место, где христианская община растёт и процветает, потому что это часть нашего мировоззрения. Во всех других местах они (христианские общины - ред.) уменьшаются", - сказал Нетаньяху американскому телеканалу Newsmax.
Нетаньяху привел в пример Вифлеем, более 80% населения которого, по заявлению израильского премьера, было христианским, когда город контролировался Израилем. Нетаньяху добавил, что, после передачи Вифлеема Палестинской национальной администрации, число христиан там резко упало и теперь составляет менее 20%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп вновь заявил о готовности США защищать христиан в Нигерии
6 ноября, 01:34
6 ноября, 01:34
 
