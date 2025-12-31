https://ria.ru/20251231/netanjahu-2065791235.html
Нетаньяху заявил о притеснениях христиан на Ближнем Востоке
Нетаньяху заявил о притеснениях христиан на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.12.2025
Нетаньяху заявил о притеснениях христиан на Ближнем Востоке
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что христиане подвергаются притеснениям по всему Ближнему Востоку, за исключением Израиля. РИА Новости, 31.12.2025
Израиль, Ближний Восток, Вифлеем, Биньямин Нетаньяху, Палестинская национальная администрация, В мире
Нетаньяху заявил о притеснениях христиан на Ближнем Востоке
Нетаньяху: христиан притесняют по всему Ближнему Востоку, кроме Израиля