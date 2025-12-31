https://ria.ru/20251231/netanjahu-2065788073.html
Нетаньяху объяснил признание Сомалиленда
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснил признание Сомалиленда тем, что самопровозглашенная африканская страна хочет присоединиться к Авраамовым... РИА Новости, 31.12.2025
Нетаньяху объяснил признание Сомалиленда
Нетаньяху: Сомалиленд хочет присоединиться к Авраамовым соглашениям