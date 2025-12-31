Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху объяснил признание Сомалиленда - РИА Новости, 31.12.2025
00:57 31.12.2025
Нетаньяху объяснил признание Сомалиленда
Нетаньяху объяснил признание Сомалиленда
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснил признание Сомалиленда тем, что самопровозглашенная африканская страна хочет присоединиться к Авраамовым... РИА Новости, 31.12.2025
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
израиль
2025
в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху объяснил признание Сомалиленда

Нетаньяху: Сомалиленд хочет присоединиться к Авраамовым соглашениям

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснил признание Сомалиленда тем, что самопровозглашенная африканская страна хочет присоединиться к Авраамовым соглашениям.
Израиль 26 декабря официально признал расположенную на севере Африканского рога самопровозглашенную Республику Сомалиленд, Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании.
"Они хотят присоединиться к Авраамовым соглашениям, и я считаю, что это очень хорошо. Это демократы, у них прошли выборы... Так почему бы не поддержать демократическую, умеренную мусульманскую страну, которая хочет присоединиться к соглашениям Авраама?", – сказал он в интервью телеканалу Newsmax.
Саммит Африканского союза - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Африканский союз отвергает признание Сомалиленда
26 декабря, 23:52
 
