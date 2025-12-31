Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху и Трамп хотят расширить состав участников Авраамовых соглашений - РИА Новости, 31.12.2025
00:27 31.12.2025
Нетаньяху и Трамп хотят расширить состав участников Авраамовых соглашений
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он и президент США Дональд Трамп намерены добиться присоединения новых стран к Авраамовым соглашениям на... РИА Новости, 31.12.2025
в мире
ближний восток
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
ближний восток
израиль
сша
Нетаньяху и Трамп хотят расширить состав участников Авраамовых соглашений

Нетаньяху: Израиль и США хотят расширить состав участников Авраамовых соглашений

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он и президент США Дональд Трамп намерены добиться присоединения новых стран к Авраамовым соглашениям на Ближнем Востоке и за его пределами.
"Президент Трамп и я намерены расширять Авраамовы соглашения на Ближнем Востоке и за его пределами, включая крупные мусульманские страны, и мы считаем, что это вполне достижимо", - сказал Нетаньяху американскому телеканалу Newsmax.
Трамп надеется, что многие присоединятся к соглашениям Авраама
8 августа, 23:27
 
В миреБлижний ВостокИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
 
 
