Нетаньяху и Трамп хотят расширить состав участников Авраамовых соглашений

ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он и президент США Дональд Трамп намерены добиться присоединения новых стран к Авраамовым соглашениям на Ближнем Востоке и за его пределами.