Нетаньяху и Трамп хотят расширить состав участников Авраамовых соглашений
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он и президент США Дональд Трамп намерены добиться присоединения новых стран к Авраамовым соглашениям на... РИА Новости, 31.12.2025
