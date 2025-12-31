https://ria.ru/20251231/murashko-2065795142.html
Мурашко посоветовал россиянам в новогоднюю ночь не переедать
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал россиянам в новогоднюю ночь придерживаться принципа "лучше недоесть, чем переесть". РИА Новости, 31.12.2025
общество
россия
михаил мурашко
антонина стародубова
новый год
россия
