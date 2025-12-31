Рейтинг@Mail.ru
Мурашко посоветовал россиянам в новогоднюю ночь не переедать - РИА Новости, 31.12.2025
02:54 31.12.2025
Мурашко посоветовал россиянам в новогоднюю ночь не переедать
Мурашко посоветовал россиянам в новогоднюю ночь не переедать
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал россиянам в новогоднюю ночь придерживаться принципа "лучше недоесть, чем переесть". РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T02:54:00+03:00
2025-12-31T02:54:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
антонина стародубова
новый год
россия
общество, россия, михаил мурашко, антонина стародубова, новый год
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Антонина Стародубова, Новый год
Мурашко посоветовал россиянам в новогоднюю ночь не переедать

РИА Новости: Мурашко посоветовал россиянам не переедать в новогоднюю ночь

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал россиянам в новогоднюю ночь придерживаться принципа "лучше недоесть, чем переесть".
"Не переедать - понятно. Не просто не переедать, а лучше чуть-чуть недоедать", - сказал Мурашко в беседе с РИА Новости, говоря про новогоднее застолье.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что на столе в новогоднюю ночь должны быть свежие овощи и фрукты, а также овощные салаты и винегреты, заправленные растительным маслом - они станут здоровой альтернативой традиционным калорийным салатам.
Врач назвала продукты, которые должны быть на столе в новогоднюю ночь
24 декабря, 04:33
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоАнтонина СтародубоваНовый год
 
 
