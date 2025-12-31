"Зверополис 2" стал самым кассовым мультфильмом Disney

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мультфильм "Зверополис 2" стал самым кассовым анимационным фильмом студии Disney за всю историю, собрав 1,46 миллиарда долларов в мировом прокате, сообщает журнал Variety.
"Зверополис 2" превзошел предыдущего рекордсмена - мультфильм "Холодное сердце 2", который собрал 1,45 миллиарда долларов в 2019 году.
Новый рекордсмен собрал 333 миллиона долларов в США и колоссальные 1,13 миллиарда долларов за рубежом.
Как отмечается, фильм имел огромный успех в Китае, где голливудская продукция в последние годы обычно проваливалась. Только в китайском прокате "Зверополис 2" уже преодолел отметку в 500 миллионов долларов.
"Зверополис 2" - продолжение популярного мультфильма, где кролик-полицейский по имени Джуди и лис Ник вместе расследуют загадочные преступления.
