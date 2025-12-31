Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист "Спартака" Мухамадиев подключен к аппарату ИВЛ
Футбол
 
13:47 31.12.2025
Экс-футболист "Спартака" Мухамадиев подключен к аппарату ИВЛ
Экс-футболист "Спартака" Мухамадиев подключен к аппарату ИВЛ - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Экс-футболист "Спартака" Мухамадиев подключен к аппарату ИВЛ
МОСКВА. 31 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Позитивной динамики в состоянии здоровья после перенесенного инсульта у бывшего форварда московского "Спартака"... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
футбол
россия
таджикистан
спартак москва
рубин
Новости
россия, таджикистан, спартак москва, рубин
Футбол, Россия, Таджикистан, Спартак Москва, Рубин
Экс-футболист "Спартака" Мухамадиев подключен к аппарату ИВЛ

Экс-футболист "Спартака" Мухамадиев по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ

Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев
Бывший футболист московского Спартака Мухсин Мухамадиев - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : ФК "Рубин"
МОСКВА. 31 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Позитивной динамики в состоянии здоровья после перенесенного инсульта у бывшего форварда московского "Спартака" Мухсина Мухамадиева пока нет, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила РИА Новости супруга экс-футболиста Мохира Мухамадиева.
Мухамадиеву 59 лет. У него случился инсульт в феврале, после чего он перенес еще несколько апоплексических ударов. В середине ноября он был госпитализирован в реанимацию московской клиники и подключен к аппарату ИВЛ.
"Пока со здоровьем у Мухсина все обстоит так же. Он раньше месяц находился в реанимации, и пошла уже третья неделя, как он подключен к аппарату ИВЛ. Никакой положительной динамики пока нет. И сегодня мы всей нашей семьей вместе с Мухсином будем в палате больницы встречать Новый год", - сказала Мухамадиева.
Экс-футболист является чемпионом России 1994 года, на его счету по одному матчу за сборные Таджикистана и России. С 2008 по 2012 год он работал спортивным директором казанского "Рубина", который стал чемпионом России в 2008 и 2009 годах, выиграл Суперкубок (2010) и Кубок страны (2012).
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
РФС запланировал серию мероприятий в память о Симоняне
ФутболРоссияТаджикистанСпартак МоскваРубин
 
