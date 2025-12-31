https://ria.ru/20251231/mukhamadiev--2065838426.html
Экс-футболист "Спартака" Мухамадиев подключен к аппарату ИВЛ
МОСКВА. 31 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Позитивной динамики в состоянии здоровья после перенесенного инсульта у бывшего форварда московского "Спартака" Мухсина Мухамадиева пока нет, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила РИА Новости супруга экс-футболиста Мохира Мухамадиева.
Мухамадиеву 59 лет. У него случился инсульт в феврале, после чего он перенес еще несколько апоплексических ударов. В середине ноября он был госпитализирован в реанимацию московской клиники и подключен к аппарату ИВЛ.
"Пока со здоровьем у Мухсина все обстоит так же. Он раньше месяц находился в реанимации, и пошла уже третья неделя, как он подключен к аппарату ИВЛ. Никакой положительной динамики пока нет. И сегодня мы всей нашей семьей вместе с Мухсином будем в палате больницы встречать Новый год", - сказала Мухамадиева.
Экс-футболист является чемпионом России 1994 года, на его счету по одному матчу за сборные Таджикистана и России. С 2008 по 2012 год он работал спортивным директором казанского "Рубина", который стал чемпионом России в 2008 и 2009 годах, выиграл Суперкубок (2010) и Кубок страны (2012).