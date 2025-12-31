Рейтинг@Mail.ru
В ОП рассказали о росте МРОТ в 2026 году - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/mrot-2065793135.html
В ОП рассказали о росте МРОТ в 2026 году
В ОП рассказали о росте МРОТ в 2026 году - РИА Новости, 31.12.2025
В ОП рассказали о росте МРОТ в 2026 году
Минимальный размер оплаты труда в 2026 году увеличится на 20,7%, уровень заработной платы должен быть не меньше 27 тысяч рублей, рассказал РИА Новости член... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T02:22:00+03:00
2025-12-31T02:22:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_21a63bae73142a9623f52174dadb235c.jpg
https://ria.ru/20251226/mrot-2064752598.html
https://ria.ru/20251224/rossiya-2064417192.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4f86dd5a6d33efc41ef78c57e916e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В ОП рассказали о росте МРОТ в 2026 году

РИА Новости: МРОТ в 2026 году увеличится на 20,7 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в 2026 году увеличится на 20,7%, уровень заработной платы должен быть не меньше 27 тысяч рублей, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"С 1 января 2026 год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 27 093 рубля. По сравнению с 2025 годом, он вырастет на 20,7%. Сейчас, в 2025 году, МРОТ составляет 22 440 рублей. Хочу отметить, что работодатель обязан платить заработную плату не меньше этой суммы, если сотрудник работает на полной ставке", - рассказал Машаров.
Купюры - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Назван размер МРОТ в России с 1 января
26 декабря, 02:17
Он также отметил, что в случае неполной занятости сумма уменьшается пропорционально. При этом Машаров добавил, что повышение МРОТ обычно приводит к увеличению фонда оплаты труда.
"Это инструмент государства, который мотивирует работодателей проводить актуализацию зарплат. Если говорить о прямом влиянии, то повышение МРОТ затрагивает низкооплачиваемых сотрудников, зарплаты которых близки к нему", - добавил Машаров.
Член ОП РФ также рассказал, что в некоторых субъектах России действует свой МРОТ, и регионы вправе установить его выше федерального. Машаров отметил, что в случае, если регион не принял свой уровень МРОТ, то автоматически действует федеральный МРОТ.
"Работодатели, которые работают в этом субъекте, обязаны платить заработную плату не ниже регионального уровня МРОТ. Его размер зависит от прожиточного минимума в субъекте и не может быть ниже федерального", - заключил собеседник агентства.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зарплаты учителей должны быть одинаковыми, не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ
24 декабря, 17:12
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала