В ОП рассказали о росте МРОТ в 2026 году

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в 2026 году увеличится на 20,7%, уровень заработной платы должен быть не меньше 27 тысяч рублей, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"С 1 января 2026 год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 27 093 рубля. По сравнению с 2025 годом, он вырастет на 20,7%. Сейчас, в 2025 году, МРОТ составляет 22 440 рублей. Хочу отметить, что работодатель обязан платить заработную плату не меньше этой суммы, если сотрудник работает на полной ставке", - рассказал Машаров.

Он также отметил, что в случае неполной занятости сумма уменьшается пропорционально. При этом Машаров добавил, что повышение МРОТ обычно приводит к увеличению фонда оплаты труда.

"Это инструмент государства, который мотивирует работодателей проводить актуализацию зарплат. Если говорить о прямом влиянии, то повышение МРОТ затрагивает низкооплачиваемых сотрудников, зарплаты которых близки к нему", - добавил Машаров.

Член ОП РФ также рассказал, что в некоторых субъектах России действует свой МРОТ, и регионы вправе установить его выше федерального. Машаров отметил, что в случае, если регион не принял свой уровень МРОТ, то автоматически действует федеральный МРОТ.