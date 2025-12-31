Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Похолодание до минус 13 градусов, сугробы высотой 22 сантиметра ожидаются в столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В новогоднюю ночь в Москве похолодает до 10-13 мороза, в Подмосковье минус 10 - минус 15, местами минус 17, что соответствует многолетней норме... Высота сугробов в мегаполисе достигнет 22 сантиметров (норма 20 сантиметров). Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец

Синоптик уточнил, что днем 1 января с ростом атмосферного давления из-за облаков уверенно выглянет солнце, осадки пойдут на убыль, температура воздуха составит около минус 10 градусов, что для светлого времени года уже на 4-5 градуса ниже климатической нормы.

"На пик мороз выйдет в ночь на 2 января, когда в регион заглянет малооблачный гребень антициклона, из-за чего воздух в мегаполисе остынет до минус 12 - минус 15, по области местами до минус 15 - минус 20, а вот с наступлением дня скажется приближение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном: небо нахмурится, с 15 часов начнутся обложные снегопады, усилится ветер, завьюжат метели с ухудшением видимости до 1-4 километров, сугробы в городе вырастут до 25 сантиметров, температура повысится до минус 6 - минус 11", - подчеркнул Тишковец.