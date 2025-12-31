https://ria.ru/20251231/moskva-2065836995.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Похолодание до минус 13 градусов, сугробы высотой 22 сантиметра ожидаются в столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.12.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Похолодание до минус 13 градусов, сугробы высотой 22 сантиметра ожидаются в столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В новогоднюю ночь в Москве
похолодает до 10-13 мороза, в Подмосковье
минус 10 - минус 15, местами минус 17, что соответствует многолетней норме... Высота сугробов в мегаполисе достигнет 22 сантиметров (норма 20 сантиметров). Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец
.
Синоптик уточнил, что днем 1 января с ростом атмосферного давления из-за облаков уверенно выглянет солнце, осадки пойдут на убыль, температура воздуха составит около минус 10 градусов, что для светлого времени года уже на 4-5 градуса ниже климатической нормы.
"На пик мороз выйдет в ночь на 2 января, когда в регион заглянет малооблачный гребень антициклона, из-за чего воздух в мегаполисе остынет до минус 12 - минус 15, по области местами до минус 15 - минус 20, а вот с наступлением дня скажется приближение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном: небо нахмурится, с 15 часов начнутся обложные снегопады, усилится ветер, завьюжат метели с ухудшением видимости до 1-4 километров, сугробы в городе вырастут до 25 сантиметров, температура повысится до минус 6 - минус 11", - подчеркнул Тишковец.
Он отметил, что в последующие дни, 3 и 4 января, снег меньшей интенсивности продолжится, мороз смягчится до минус 1 - минус 6, после чего вновь станет постепенно усиливаться - и к Рождеству столбики термометров опустятся до минус 7 - минус 12 градусов.