Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2025
13:31 31.12.2025 (обновлено: 13:32 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/moskva-2065836995.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Похолодание до минус 13 градусов, сугробы высотой 22 сантиметра ожидаются в столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.12.2025
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Новый год
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПразднование Нового года на Красной площади
Празднование Нового года на Красной площади - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Празднование Нового года на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Похолодание до минус 13 градусов, сугробы высотой 22 сантиметра ожидаются в столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В новогоднюю ночь в Москве похолодает до 10-13 мороза, в Подмосковье минус 10 - минус 15, местами минус 17, что соответствует многолетней норме... Высота сугробов в мегаполисе достигнет 22 сантиметров (норма 20 сантиметров). Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик январских морозов
30 декабря 2025, 07:19
Синоптик уточнил, что днем 1 января с ростом атмосферного давления из-за облаков уверенно выглянет солнце, осадки пойдут на убыль, температура воздуха составит около минус 10 градусов, что для светлого времени года уже на 4-5 градуса ниже климатической нормы.
"На пик мороз выйдет в ночь на 2 января, когда в регион заглянет малооблачный гребень антициклона, из-за чего воздух в мегаполисе остынет до минус 12 - минус 15, по области местами до минус 15 - минус 20, а вот с наступлением дня скажется приближение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном: небо нахмурится, с 15 часов начнутся обложные снегопады, усилится ветер, завьюжат метели с ухудшением видимости до 1-4 километров, сугробы в городе вырастут до 25 сантиметров, температура повысится до минус 6 - минус 11", - подчеркнул Тишковец.
Он отметил, что в последующие дни, 3 и 4 января, снег меньшей интенсивности продолжится, мороз смягчится до минус 1 - минус 6, после чего вновь станет постепенно усиливаться - и к Рождеству столбики термометров опустятся до минус 7 - минус 12 градусов.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Снежный покров в Москве увеличился до 23 сантиметров
Вчера, 10:32
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецНовый год
 
 
