В Москве продолжают устранять последствия снегопада

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада, Городские службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В столице городские службы продолжают устранять последствия снегопада. Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улиц, дорог и дворовых территорий, а также парковочных пространств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем — очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.