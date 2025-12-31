Рейтинг@Mail.ru
В Москве продолжают устранять последствия снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:59 31.12.2025
В Москве продолжают устранять последствия снегопада
В Москве продолжают устранять последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 31.12.2025
В Москве продолжают устранять последствия снегопада

Ликвидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице городские службы продолжают устранять последствия снегопада. Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улиц, дорог и дворовых территорий, а также парковочных пространств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем — очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
В течение дня крыши зданий будут очищать от снега и наледи. Это и скатные кровли многоквартирных жилых домов, и выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.
