В Москве продолжают устранять последствия снегопада
В Москве продолжают устранять последствия снегопада - РИА Новости, 31.12.2025
В Москве продолжают устранять последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
2025-12-31T12:59:00+03:00
2025-12-31T12:59:00+03:00
2025-12-31T12:59:00+03:00
москва
В Москве продолжают устранять последствия снегопада
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Городские службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада, сообщается
на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице городские службы продолжают устранять последствия снегопада. Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улиц, дорог и дворовых территорий, а также парковочных пространств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем — очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
В течение дня крыши зданий будут очищать от снега и наледи. Это и скатные кровли многоквартирных жилых домов, и выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.