Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городские службы в столице переведены на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников до 11 января включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состоянии повышенной готовности находятся пожарно-спасательные подразделения, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков