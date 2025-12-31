https://ria.ru/20251231/moskva-2065833823.html
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы
москва
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городские службы в столице переведены на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников до 11 января включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состоянии повышенной готовности находятся пожарно-спасательные подразделения, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве
имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков
.
Он уточнил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.