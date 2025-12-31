Рейтинг@Mail.ru
12:59 31.12.2025
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы
2025-12-31T12:59:00+03:00
2025-12-31T12:59:00+03:00
москва, петр бирюков, новый год, общество
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городские службы в столице переведены на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников до 11 января включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состоянии повышенной готовности находятся пожарно-спасательные подразделения, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков.
Он уточнил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В центре Москвы установили восемь световых арок в преддверии Нового года
1 декабря 2025, 09:16
 
