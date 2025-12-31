Рейтинг@Mail.ru
31.12.2025

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
04:59 31.12.2025
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Новогодняя ночь в Москве будет морозная, температура опустится до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 31.12.2025
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новогодняя ночь в Москве будет морозная, температура опустится до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Морозная, в меру морозная: минус 12-14 градусов под бой курантов и около минус 10-12 градусов в дневные часы", - сказал Шувалов, отвечая на вопрос, какая будет погода в ночь на 1 января в Москве.
Синоптик отметил, что еще более холодная ночь будет на 2 января с температурой воздуха минус 14-16 градусов, по области - до минус 19.
