https://ria.ru/20251231/moskva-2065800490.html
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве - РИА Новости, 31.12.2025
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Новогодняя ночь в Москве будет морозная, температура опустится до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T04:59:00+03:00
2025-12-31T04:59:00+03:00
2025-12-31T04:59:00+03:00
общество
москва
новый год
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588034579_0:247:2833:1840_1920x0_80_0_0_ed19459cdfa957f52e7b14015feb77c9.jpg
https://ria.ru/20251231/morozy-2065788207.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588034579_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_40dad61808187550d7c591cda302bf54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, новый год, погода
Общество, Москва, Новый год, Погода
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
РИА Новости: в Москве в ночь на 1 января ожидается до минус 14 градусов