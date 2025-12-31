Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новогодняя ночь в Москве будет морозная, температура опустится до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что еще более холодная ночь будет на 2 января с температурой воздуха минус 14-16 градусов, по области - до минус 19.