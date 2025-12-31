Метро и наземный транспорт в Москве в Новый год будут работать всю ночь

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Метро и МЦК в Москве в Новый год будут работать всю ночь, проезд в городском транспорте станет бесплатным.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02.00, МЦД - до 03.00, наземный городской транспорт - до 03.30 - 125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов, 18 ночных маршрутов - в обычном режиме.