Метро и наземный транспорт в Москве в Новый год будут работать всю ночь - РИА Новости, 31.12.2025
01:02 31.12.2025
Метро и наземный транспорт в Москве в Новый год будут работать всю ночь
2025-12-31T01:02:00+03:00
2025-12-31T01:02:00+03:00
2025
Пассажиры на станции метро "Охотный ряд" в Москве
Пассажиры на станции метро Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Пассажиры на станции метро "Охотный ряд" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Метро и МЦК в Москве в Новый год будут работать всю ночь, проезд в городском транспорте станет бесплатным.
Так, в ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия. В новогоднюю ночь метро и МЦК - круглосуточно, МЦД - до 03.00, без перерыва будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов, круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1, в обычном режиме продолжат работу все 18 регулярных ночных маршрутов.
Новогодняя елка на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
График работы соцучреждений Москвы изменится в новогодние праздники
01:01
01:01
С 20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. На МЦД - по действующим тарифам. В метро организуют трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина.
В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02.00, МЦД - до 03.00, наземный городской транспорт - до 03.30 - 125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов, 18 ночных маршрутов - в обычном режиме.
Праздничная иллюминация и 12-метровый световой шар у главного входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Синоптик рассказал, будет ли в Москве на Новый год снег и мороз
19 декабря, 07:21
19 декабря, 07:21
 
Заголовок открываемого материала