Москва ответила на покушение на Путина

Ответ России на теракт киевской банды оказался стремительным и уничтожающим. Нет, это не продолжающийся вынос энергетики и инфраструктуры ВСУ — там все идет по плану, с минимальным ущербом для гражданского населения. Население не виновато, что киевские террористы взяли почти всю страну в заложники.

И это не освобождение очередных населенных пунктов — ВС России ведут свою боевую работу регулярно и целеустремленно. Как видим, даже зима, обычно притормаживающая ход военных действий, не смогла замедлить их продвижение на запад.

Если в Киеве ждали от нас какой-то истерики, которую можно было бы выдать за отказ от переговорного процесса, то сильно просчитались.

Ответ Кремля озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров. Практически это был приговор б. УССР в ее текущей форме. Так как киевский режим доказал свою террористическую сущность, никакие переговоры с ним больше невозможны. С террористами не разговаривают — их уничтожают.

По словам Лаврова, "переговорная позиция России будет пересмотрена". Начав со встречи Путина и Трампа в Анкоридже, европейцы пытались продавить Москву по многим пунктам мирного соглашения. Сочиняли какие-то проекты договоренностей, правили их, торговались, препирались — жили в своем мирке розовых пони.

Но тут, как в анекдоте, пришел медведь и все испортил. Москва вернулась в переговорный процесс "весомо, грубо, зримо" и объяснила, что европейцы могут сделать со всеми своими бумажками. Цели СВО не изменились. По словам Сергея Лаврова, "Киев и его западные покровители должны признать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей".

Никакой больше торговли, никаких вечно меняющихся хотелок, никакой болтовни киевских слушать уже никто не будет. Для непонятливых ту же идею расшифровал пресс-секретарь российского президента: переговорная позиция России будет "меняться в сторону ужесточения".

Что важно. Теракт, задуманный для срыва российско-американского диалога, на самом деле только его улучшил. Президент Трамп, сам переживший минимум два покушения в 2024-м, прекрасно понял, о чем идет речь, когда российский президент рассказал ему о случившемся. Его возмущение терактом киевских было неподдельно. Неудивительно, что он был "очень зол".

Дело в том, что глобалистская верхушка, пользующая Зеленского как свою марионетку, ненавидит Трампа не меньше, чем Путина. Недаром в Анкоридже российский президент приветствовал коллегу словами: "Рад видеть вас здоровым и живым".

Сейчас своим главным врагом Трамп объявил латиноамериканские наркокартели. Но именно их боевики массово осваивают БПЛА, воюя на стороне ВСУ. Президент США легко мог спроецировать на себя и на свою семью наглую атаку киевских. А что, если по военным базам, где сидят сейчас первые лица США, полетят беспилотники? Запускать их будут некие ноунеймы, но реальными заказчиками будут те самые олигархи, которые уже не раз пытались убить президента США. Именно они по совместительству главные спонсоры киевского режима.

Нетрудно представить, как после этой провокации Трамп будет относиться к главарю киевской банды. Получается, Зеленский сам себя вышиб из переговорного процесса. Он может больше не изображать игрока — это просто пешка, которую в один прекрасный момент отправят под стол.

Мало того, теперь за жизнь клоуна никто не даст и ломаного гроша. Если англичане захотят сменить его на Залужного, им ничего не стоит разделаться с Зеленским, а потом лить по нему крокодиловы слезы: ах, это, мол, Россия его ликвидировала!

Руководители многих стран осудили беспримерный по наглости теракт киевского режима. У Москвы теперь развязаны руки — международное сообщество с пониманием примет ужесточение нашей переговорной позиции.

Дипломаты сделали свое дело, посеяв раздрай в стане западников. Теперь слово за российской армией. У бойцов впереди много дел: окончательное освобождение Донбасса, Запорожья и Херсонской области, создание вокруг них буферных зон безопасности, продвижение в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Ждут своих освободителей Одесса и Николаев. Нет сомнения, что наши артиллеристы и штурмовики, десантники и летчики поведут переговорный процесс на своих условиях и в правильном направлении.